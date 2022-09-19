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الرئيس الإيراني: لا لقاءات مع مسؤولين أمريكيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة

وكالة الأناضول للأنباء
طهران
نشر في 19.09.2022 11:02
آخر تحديث في 19.09.2022 11:07
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وهو يخاطب وسائل الإعلام قبل مغادرته مطار مهر أباد الدولي في العاصمة طهران، 19 سبتمبر 2022 لحضور الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة AFP الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وهو يخاطب وسائل الإعلام قبل مغادرته مطار مهر أباد الدولي في العاصمة طهران، 19 سبتمبر 2022 لحضور الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة (AFP)

أعلن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين، أنه لن يجتمع مع مسؤولين أمريكيين خلال مشاركته في اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في مطار مهر آباد الدولي بالعاصمة طهران، قبيل مغادرته إلى نيويورك في زيارة تستغرق 5 أيام، وفق وكالة إرنا المحلية.

وقال رئيسي إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للمشاركة في اجتماعات الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأضاف: "على هامش الاجتماعات سألتقي مع بعض رؤساء دول العالم، ولا اجتماعات أو مفاوضات مع مسؤولين أمريكيين"، مؤكداً في المقابل أنه سيلتقي مجموعة من الإيرانيين المقيمين في الولايات المتحدة وبعض الشخصيات، لم يسمها، التي طلبت لقاءه.

وتبدأ في 20 سبتمبر/ أيلول الجاري في نيويورك فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يلقي رؤساء دول وحكومات أكثر من 110 دولة، بياناتهم حضورياً في قاعة الجمعية.

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