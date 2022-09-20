أذربيجان تعيد إلى أرمينيا جثث 95 جندياً قضوا في الاشتباكات

أعادت أذربيجان إلى أرمينيا جثث 95 جنديا قتلوا في الاشتباكات الحدودية التي اندلعت الأسبوع الماضي بين قوات البلدين.

وقالت لجنة الأسرى والمفقودين والرهائن الأذربيجانية، في بيان الثلاثاء، إنه عقب فحص الجثث والتحقق من عدم تعرضها لعنف تم تسليم 95 جثة لأرمينيا عبر منظمة الصليب الأحمر الدولية.

وأشارت أن الجثث تعود لجنود قتلوا خلال الاشتباكات التي جرت بين أذربيجان وأرمينيا في 12-14 سبتمبر/أيلول الجاري.

وسبق لأذربيجان أن سلمت جثة 32 جنديا لأرمينيا في 17 من الشهر الجاري.

وفي 12 سبتمبر، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اندلاع اشتباكات حدودية مكثفة نتيجة استفزازات من الجانب الأرميني.

وأوضحت أن مجموعات تخريبية من القوات الأرمينية زرعت ألغاما في أراض وطرق بين مواقع الجيش الأذربيجاني، ما أدى إلى اندلاع الاشتباكات.

والسبت، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن حصيلة شهداء الجيش بلغت 79 جنديا خلال الاشتباكات الحدودية مع أرمينيا.

فيما أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، مقتل 135 جنديا على الأقل من قوات بلاده في تلك الاشتباكات.