إعلام إيراني: مقتل 3 أشخاص بشكل مريب في التظاهرات

قالت وكالة فارس الإيرانية إن 3 أشخاص قتلوا في التظاهرات التي اجتاحت البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاماً بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق بزعم عدم التزامها بقواعد الاحتشام.

وأفادت أن الاحتجاجات مستمرة في عدد من المدن الإيرانية والعالمية.

ونقلت الوكالة عن محافظ اقليم كردستان اسماعيل زاريكوشا، قوله إن 3 أشخاص ماتوا بشكل مريب في التظاهرات التي جرت في مدن الاقليم.

وأوضح زاريكوشا أن إثنين ماتوا بالرصاص الحي وأن سبب وفاة الثالث ما يزال قيد التحقيق.

وتوفيت أميني يوم الجمعة الماضي، بعد توقيفها الثلاثاء، من قبل شرطة الأخلاق المعنية بمراقبة قواعد اللباس لدى النساء في البلاد.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.