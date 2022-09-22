إيران تعلن رسميًا مقتل 17 شخصاً منذ اندلاع الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني

أعلن التلفزيون الإيراني الرسمي الخميس مقتل 17 شخصًا منذ اندلاع الاحتجاجات قبل ستة أيام على وفاة الشابة مهسا أميني التي أوقفتها شرطة الأخلاق في طهران بسبب "ارتدائها لباسا غير محتشم".

وأعلنت القناة أن "17 شخصًا من بينهم متظاهرين وشرطيين لقوا حتفهم في أحداث الأيام الأخيرة".

فيما أشارت حصيلة رسمية سابقة إلى مقتل سبعة متظاهرين وأربعة عناصر أمن.

وأفادت وكالات أنباء إيرانية رسمية عن مقتل ثلاثة عناصر شرطة طعناً أو بإطلاق نار الأربعاء في كل من تبريز (شمال غرب) ومشهد (شمال شرق) وقزوين (وسط) بعد أن "تم استدعاؤهم لمواجهة المشاغبين"، كما قتل عنصر من قوات الأمن الثلاثاء خلال تظاهرات في شيراز (وسط).

وتنفي السلطات الايرانية أن تكون لقوات الأمن أي علاقة في مقتل المحتجين.