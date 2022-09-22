الحكم بالإعدام مع تأجيل التنفيذ على وزير صيني أقر بإساءة استغلال سلطاته

حكمت السلطات الصينية على وزير عدل سابق بالإعدام مع إرجاء التنفيذ لمدة عامين بتهمة تلقي رشا ومساعدة مجرمين بمن فيهم شقيقه على إخفاء نشاط غير قانوني.

تضاف إدانة فو تشنغ هوا إلى سلسلة من كبار المسؤولين الذين عوقبوا بتهمة الفساد في حملة طويلة الأمد شنت بعد أن تولى الرئيس شي جين بينغ السلطة في أواخر عام 2012.

قال تلفزيون الصين المركزي على موقعه على الإنترنت اليوم الخميس إن فو (67 عاما) أقر بأنه مذنب في إساءة استغلال سلطاته في أدوار من بينها وزير ورئيس شرطة العاصمة الصينية بيجين في 2005 و21 لإخفاء جرائم شقيقه وآخرين.

في المقابل، تلقى فو أموالا وممتلكات تصل إلى 117 مليون يوان (16.5 مليون دولار)، حسبما ذكرت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية في يوليو/ تموز.

لم يذكر تقرير الخميس والروايات الإخبارية السابقة أي تفاصيل حول ما اتُهم بفعله شقيق فو ، فو وي هوا.

عادة ما يتم تخفيف أحكام الإعدام مع إرجاء التنفيذ إلى فترات سجن طويلة إذا ما اعتبر أن المحكوم عليه قد تم إصلاحه.

وأضاف تلفزيون الصين المركزي أن فو سيحكم عليه بالسجن المؤبد بدون عفو مشروط إذا ما خففت عقوبته.