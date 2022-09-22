السلطات الإيرانية تقيّد الوصول للإنترنت في طهران وعدة مناطق

كشفت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن السلطات الإيرانية قيّدت الوصول إلى الإنترنت بعد نحو 7 أيام من اندلاع الاحتجاجات على مقتل الشابة مهسا أميني.

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن إيران أغلقت الإنترنت في أنحاء من طهران ومناطق أخرى، ومنعت الوصول إلى منصتي التواصل انستغرام وواتس آب.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن القرار الإيراني بمثابة محاولة لكبح حركة الاحتجاج المتنامية التي اعتمدت على وسائل التواصل الاجتماعي.

واندلعت الاحتجاجات في 16 سبتمبر/أيلول إثر وفاة أميني (22 عاماً) بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء في البلاد.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.