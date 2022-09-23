أفغانستان.. قتلى في تفجير وقع قرب مسجد بالعاصمة كابل

قتل 14 شخصا وأصيب آخرون جراء تفجير وقع قرب مسجد في العاصمة الأفغانية كابل، أثناء خروج المصلين بعد أداء صلاة الجمعة.

وقال متحدث الشرطة خالد زدران، في تصريح صحفي، إن تفجير بقنبلة وقع على الطريق الرئيسي قرب مسجد الوزير أكبر خان أثناء خروج المصلين بعد الصلاة.

وأضاف زدران أن "التفجير أسفر عن وقوع قتلى وجرحى جميعهم من المدنيين والمصلين"، مؤكدا أنه سيتم الإعلان عن المزيد من المعلومات حول الضحايا في وقت لاحق.

وفي السياق، أعلن مستشفى الطوارئ في كابل، على تويتر، أن "التفجير أسفر عن مقتل 14 شخصا، 4 منهم فقدوا حياتهم قبل وصولهم المستشفى".

وقال شهود عيان لقناة "طلوع نيوز" المحلية إن "الهجوم كان بقنبلة مغناطيسية"، وقالت إن حصيلة ضحايا التفجير "ما زالت غير محددة".