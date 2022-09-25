عدد اليهود حول العالم يشهد زيادة طفيفة و46 بالمئة منهم يعيشون في إسرائيل

بلغ عدد اليهود حول العالم 15.3 مليون نسمة بزيادة طفيفة عن العام الماضي فيما 46 بالمئة منهم تقريبا يعيشون في إسرائيل، وفق ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وبحسب المعطيات التي نُشرت بمناسبة العام العبري الجديد الذي يبدأ غدا الاثنين 26 سبتمبر/أيلول الجاري، بلغ عدد اليهود في العالم حوالي 15.3 مليون، بزيادة طفيفة مقارنة بـ 15.2 مليون عشية عيد رأس السنة العبرية من العام الماضي.

وذكرت "الوكالة اليهودية" (غير حكومية تحظى بدعم إسرائيل) وتعمل على تشجيع اليهود في دول العالم للهجرة إلى إسرائيل: "يبلغ عدد اليهود في إسرائيل حوالي 7.080.000 بزيادة 2% عن العام الماضي حيث بلغ العدد وقتها نحو 6.950.000".

وأضافت: "يعيش نحو 8.25 مليون يهودي خارج إسرائيل منهم 6 ملايين في الولايات المتحدة، و2.25 مليون موزعون على بلدان الأخرى".

وتابعت: "تبلغ نسبة اليهود في إسرائيل من إجمالي اليهود في العالم 46.2 بالمئة، بزيادة قدرها 1 بالمئة مقارنة بالعام السابق".

وتأتي فرنسا بعد الولايات المتحدة من حيث أكثر البلدان التي يعيش فيها يهود بعد إسرائيل إذ تضم "442 ألف يهودي، تليها كندا 394 ألفا وبريطانيا 292 ألفا والأرجنتين 173 ألفا ثم روسيا ويقطنها 145 ألف يهودي" وفق المصدر ذاته.

وسجلت أرقام الهجرة إلى إسرائيل أعلى زيارة منذ عقدين، مدفوعة بالحرب الروسية الأوكرانية، حيث هاجر إلى الدولة العبرية نحو 60 ألف مهاجر من 93 دولة بمساعدة الوكالة اليهودية.

وخلال عام واحد بداية من 1 سبتمبر (أيلول) 2021 وصل إسرائيل أكثر من 26 ألف مهاجر من روسيا، وما يزيد عن 14 ألفا من أوكرانيا، معظمهم في عمليات إنقاذ نفذتها الوكالة اليهودية بعد اندلاع الحرب في فبرير/ شباط الماضي.

كما وصل من الولايات المتحدة وكندا نحو 3800 مهاجر، ومن فرنسا 2500 وبيلاروسيا 1600 ومن إثيوبيا حوالي 1450.

ومع غياب شمس اليوم الأحد، يحتفل اليهود في أنحاء العالم برأس السنة العبرية (روش هاشناه) الجديدة 5783 وهو التقويم الذي يؤرخ وفق الشريعة اليهودية لبدء الخليقة.