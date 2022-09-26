تحطم مروحية عسكرية في باكستان ومقتل 6 جنود

أعلن الجيش الباكستاني تحطم مروحية في جنوب غرب البلاد ومقتل ستة عسكريين بينهم ضابطان كبيران.

وقال الجيش في بيان اليوم إن الجنود والضباط الستة "استشهدوا في تحطم" المروحية.

وتحطمت المروحية قرب مدينة خوست الصغيرة الواقعة في محافظة بلوشيستان المحاذية لأفغانستان وإيران.

ولم ترشح أي تفاصيل حول سبب الحادث أو طراز المروحية. ولم تطل الفيضانات الأخيرة منطقة وقوع الحادث.

في مطلع آب/اغسطس تحطمت مروحية تشارك في جهود الإغاثة في المحافظة نفسها وقتل ركابها الستة.

وشهدت باكستان أمطارا موسمية شديدة الغزارة وفيضانات قاتلة العام الحالي لا سيما في منطقة بلوشيستان.

وأدت هذه الفيضانات إلى مقتل أكثر من 1600 شخص منذ مطلع السنة الحالية بينهم 323 في بلوشيستان.

والجيش هو أقوى المؤسسات في باكستان وتعول السلطات المدنية عليه كثيرا عند وقوع كوارث طبيعية مثل الفيضانات أو الزلازل.