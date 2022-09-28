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السلطات الإيرانية تعتقل ابنة الرئيس الأسبق رفسنجاني بتهمة التحريض على الشغب

وكالة الأناضول للأنباء
طهران
نشر في 28.09.2022 10:10
فائزة هاشمي رفسنجاني في جنازة أبيها عام 2017 EPA فائزة هاشمي رفسنجاني في جنازة أبيها عام 2017 (EPA)

اعتقلت قوات الأمن الإيرانية ابنة الرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، بتهمة "التحريض على الشغب"، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في الحجز.

وجاء في تقرير لوكالة "تسنيم" للأنباء (شبه رسمية)، أن قوات الأمن ألقت القبض مساء الثلاثاء على فائزة هاشمي بتهمة "التحريض على أعمال شغب شرق طهران".

وأوضح التقرير أن "الاستفزازات" فشلت في إخراج الناس إلى الشوارع.

وفي 16 سبتمبر/ أيلول اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.

وتعد فائزة (59 عاما)، ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، وقد واجهت قوات الأمن في كثير من المناسبات.

ولم تشر الوكالة إلى ما إذا كان قد صدر بحق فائزة لائحة اتهام أو تم احتجازها.

وفي سبتمبر 2012، أمضت فائزة 6 أشهر في سجن بطهران بتهمة "أنشطة دعائية" بعد وصفها، في إحدى المقابلات القضاة الإيرانيين بأنهم "بلطجية وأشرار يستهدفون الناس".

وشغل رفسنجاني (إصلاحي) منصب رئيس البلاد بين عامي 1989 و1997، كما شغل أيضا العديد من المناصب الهامة الأخرى قبل وفاته عام 2017.

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