مقتل 19 شخصاً بينهم 3 من الحرس الثوري في هجوم لانفصاليين شرقي إيران

شن انفصاليون مسلحون هجوماً على مركز للشرطة في مدينة جنوب شرقي إيران أسفر عن مقتل 19 شخصا، بينهم ثلاثة من أعضاء الحرس الثوري، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) اليوم السبت.

وذكر التقرير أن المهاجمين اختبأوا يوم الجمعة بين المصلين بالقرب من مسجد في مدينة زاهدان ثم هاجموا مركز شرطة قريب.

نقلت إرنا عن حسين مدرس خياباني محافظ إقليم سيستان وبلوشستان قوله إن 19 شخصا قتلوا. وقالت الوكالة إن 32 من أفراد الحرس الثوري، بينهم أفراد من قوات الباسيج (قوة شبه عسكرية من المتطوعين)، أصيبوا أيضا في الاشتباكات.

يقع إقليم سيستان وبلوشستان على الحدود مع أفغانستان وباكستان وسبق أن شهد هجمات على قوات الأمن من الانفصاليين البلوش، رغم أن تقرير تسنيم اليوم السبت لم يشر إلى تورط جماعة انفصالية بعينها في الهجوم.

ليس من غير المألوف أن يتواجد أعضاء الحرس الثوري في مراكز الشرطة بجميع أنحاء البلاد.