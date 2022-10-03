بريطانيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بشأن قمع الاحتجاجات

استدعت الخارجية البريطانية، الإثنين، القائم بالأعمال الإيراني بشأن قمع المحتجين على مقتل الشابة مهسا أميني أثناء توقيفها لدى الشرطة طهران الشهر الماضي.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة، إن الوزارة استدعت مهدي حسيني متين، القائم بالأعمال الإيراني في المملكة المتحدة، على خلفية حملة القمع العنيفة للسلطات الإيرانية ضد المحتجين على مقتل مهسا أميني.

وأضاف أن العنف الذي يتعرض له المحتجون في إيران على يد قوات الأمن صادم حقا.

وتابع: "اليوم أوضحنا وجهة نظرنا للسلطات الإيرانية، بدلا من إلقاء مسؤولية الاضطرابات على عناصر خارجية، يتعين عليها تحمل مسؤولية أفعالها والاستماع لمخاوف شعبها".

وفي وقت سابق اليوم، قال المرشد الإيراني علي خامنئي، الإثنين، إن الولايات المتحدة و"الكيان الصهيوني" وأتباعهم وراء أحداث الشغب الأخيرة في البلاد.

وفي 16 سبتمبر/ أيلول اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية بإيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.