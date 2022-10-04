في تصعيد جديد بين الدولتين.. اليابان تطرد القنصل الروسي

أصدرت السلطات في اليابان أمرا للقنصل الروسي بمغادرة البلاد خلال ستة أيام ردا على طرد موسكو لدبلوماسي ياباني الشهر الماضي بعد اتهامه بالتجسس.

وقال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي إن وزارته أعلنت أن القنصل شخص غير مرغوب فيه، وأمرته بمغادرة البلاد بحلول الإثنين المقبل.

ولم تنشر الوزارة اسم القنصل لكنها قالت إن الخطوة "اتخذت كإجراء مناسب ردا على إجراءات اتخذتها روسيا".

وأضاف هاياشي أن نائب وزير الخارجية تاكيو موري استدعى السفير الروسي لدى اليابان ميخائيل غالوزين لإبلاغه بالقرار.

الشهر الماضي، ألقت روسيا القبض على القنصل الياباني في فلاديفوستوك بسبب تهم بالتجسس وطردته. وعاد القنصل تاتسونوري موتوكوي إلى اليابان الأسبوع الماضي.

يقول مسؤولون يابانيون إن موتوكوي كان معصوب العينين ومقيد الجسد أثناء اعتقاله واستجوابه بسبب التجسس المزعوم. وأمر بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة. ونفت اليابان الاتهامات.

ووصف هاياشي تعامل روسيا مع موتوكوي بأنه انتهاك واضح للقانون الدولي.

يشار إلى أن النزاع هو أحدث مثال على تفاقم العلاقات بين البلدين بعد فرض اليابان عقوبات على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

وتبادلت اليابان وروسيا طرد الدبلوماسيين، كما علقت روسيا مفاوضات سلام مع اليابان تتضمن محادثات حول جزر احتلها الاتحاد السوفيتي في نهاية الحرب العالمية الثانية.

الأسبوع الماضي، أدان رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا ضم روسيا لأجزاء من أوكرانيا، وقال إن اليابان تخطط لفرض مزيد من العقوبات على موسكو.