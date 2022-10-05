اللجنة الدولية لحماية الصحفيين: اعتقال 35 صحفياً في إيران

أعلنت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، الأربعاء، توثيقها اعتقال 35 صحفياً في إيران على خلفية تغطيتهم الاحتجاجات على وفاة الشابة مهسا أميني الشهر الماضي.

وأوضحت اللجنة في تقرير، نشرته على موقعها الإلكتروني، أن المعتقلين يعملون لصالح وكالات أنباء وصحف ومواقع إخبارية محلية ودولية.

ومن أبرز المعتقلين نيلوفار حمدي، مراسلة صحيفة "ديلي شرق" الإيرانية ومقرها طهران.

وتعد حمدي من أوائل الصحفيين الذين تحدثوا عن دخول أميني المستشفى قبل وفاتها، حسب اللجنة.

وقالت اللجنة إنها اعتمدت في توثيقها على معلومات من مصادرها الخاصة داخل إيران، إضافة إلى تقارير إعلامية وبيانات جمعية الصحفيين في طهران.

وفي 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة أميني، 22 عاما، بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى "شرطة الأخلاق" المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

وأثارت الحادثة غضباً شعبياً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية في إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.