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زلزال قوي في شمال غرب إيران يخلف مئات الإصابات وأضرارا مادية

وكالة الأناضول للأنباء
طهران
نشر في 05.10.2022 13:08
من آثار الزلزال في بعض البيوت IHA من آثار الزلزال في بعض البيوت (IHA)

هز زلزال بقوة 5,4 درجات اليوم شمال غرب إيران، فيما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية إصابة أكثر من 500 شخص بجروح طفيفة.

وقال محافظ أذربيجان الغربية محمد صادق معتمديان للتلفزيون إن "الزلزال الذي وقع على عمق عشرة كيلومترات في محافظة أذربيجان الغربية أدى إلى جرح 528 شخصا نقل 135 منهم إلى المستشفى".

وأضاف أن الزلزال وارتداداته "دمر خمسين منزلا وألحق أضرارا بـ500 منزل في 12 قرية في المحافظة".

وبث التلفزيون الحكومي مقاطع فيديو للدمار خلال الزلزال الذي وقع حوالي الساعة 03,30 (00,00 ت غ).

وقال الناطق باسم إدارة الطوارئ في البلاد مجتبى خالدي لشبكة التلفزيون الحكومية إن "الكهرباء والمياه قطعتا في القرى" بالقرب مدينتي سالماس وخوي القريبتين من مركز الزلزال.

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