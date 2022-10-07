مجلس حقوق الإنسان يرفض مناقشة انتهاكات حقوق المسلمين الأويغور في الصين

صوتت أكبر هيئة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ضد اقتراح لبريطانيا وتركيا والولايات المتحدة ودول أخرى لمناقشة انتهاكات حقوق المسلمين الأويغور والأقليات العرقية الأخرى في منطقة تركستان الشرقية (شينجيانغ) في غرب الصين، ما يمثل انتصارا دبلوماسيا كبيرا للصين.

ففي مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة، صوتت 17 دولة لصالح الاقتراح وعارضته 19 دولة، وامتنعت 11 دولة عن التصويت لإجراء مناقشة حول شينجيانغ في جلستها المقبلة في مارس/ أذار.

كان التصويت بمثابة اختبار للنفوذ السياسي والدبلوماسي بين الغرب وبيجين، وكان من شأنه أن يمثل المرة الأولى التي يوضع فيها سجل الصين في مجال حقوق الإنسان كبند محدد على جدول أعمال المجلس.

وأثارت النتيجة، التي تلتها ضجة كبيرة من التصفيق في القاعة، بعد أيام من لي الذراع الدبلوماسية في جنيف وفي العديد من العواصم الوطنية، حيث حاولت الدول الغربية الرئيسية بناء الزخم على تقرير من مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان السابقة التابعة للأمم المتحدة ميشيل باشليت، صدر في 31 أغسطس / آب ووجد أن "جرائم ضد الإنسانية" حدثت في شينجيانغ.

كانت هناك حاجة إلى أغلبية بسيطة من الدول المصوتة.

وقد نجحت الصين في تحقيق التصويت بـ "لا" مع حلفائها المعتادين، بالإضافة إلى العديد من الدول الأفريقية ودول الخليج العربي قطر والإمارات العربية المتحدة.

كانت الصومال الدولة الأفريقية الوحيدة، والدولة الوحيدة العضوة في منظمة التعاون الإسلامي التي صوتت بـ "نعم".

تركيا عضوة في منظمة التعاون الإسلامي، لكن ليس لها مقعد في المجلس في الوقت الحالي.

كانت الأرجنتين والبرازيل والهند وماليزيا والمكسيك وأوكرانيا من بين الدول التي امتنعت عن التصويت.

دولكون عيسى، رئيس المؤتمر العالمي للأويغور، قال في بيان: "هذه فرصة ضائعة من أعضاء المجلس لإبقاء الصين على نفس المعايير مثل الدول الأخرى ... لا يمكن للمجتمع الدولي أن يخذل ضحايا الإبادة الجماعية للأويغور".

لم يصل تقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى حد الإشارة إلى الانتهاكات ضد الأويغور على أنها إبادة جماعية، لكن بعض الدول الغربية فعلت ذلك.

يتم تشكيل المجلس بالتناوب بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل عام، والصين -وهي دولة قوية لها مقعد دائم في مجلس الأمن- لم تكن أبدًا موضوع قرار خاص بدولة معينة في المجلس منذ تأسيسه قبل أكثر من 16 عاما.