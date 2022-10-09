منظمة حقوقية: ارتفاع قتلى احتجاجات إيران إلى 95 شخصا

أفادت منظمة حقوقية مقرها بريطانيا، الأحد، بأن حصيلة قتلى الاحتجاجات على مصرع الفتاة مهسا أميني داخل مركز شرطة في إيران، ارتفعت إلى 95.

وقالت منظمة "حملة نشطاء البلوش" المعنية بمراقبة حقوق الإنسان في بلوشستان، في بيان، إن معظم الضحايا سقطوا في مدينة زهيدان بمحافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق)، إثر اشتباكات بين المتظاهرين والشرطة.

وأضافت أن نحو 300 آخرين أصيبوا بجروح إثر أعمال العنف.

ونشرت المنظمة قائمة بأسماء المقتولين من بينهم أطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما.

ولم تكشف السلطات الإيرانية بعد عن الحصيلة الفعلية لضحايا الاحتجاجات التي اندلعت أولا في مسقط رأس أميني، غربي إيران الشهر الماضي، قبل أن تمتد للمدن الأخرى، بما في ذلك العاصمة طهران.