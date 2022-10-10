سماع إطلاق نار وانفجارات في مدينة سنندج غربي إيران

سمعت أصوات إطلاق نار وانفجارات فجر اليوم الإثنين في شوارع مدينة سنندج غربي إيران، فيما تحدثت أنباء عن مقتل رجل على الأقل على أيدي قوات الأمن في المحيط.

تأتي هذه الحوادث مع احتدام المظاهرات في مدن وبلدات وقرى في جميع أنحاء إيران للأسبوع الرابع على التوالي بسبب مقتل الشابة مهسا أميني في السادس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي على يد شرطة الأخلاق الإيرانية.

وبينما تؤكد الحكومة الإيرانية أن أميني لم تتعرض لسوء المعاملة، أثارت المقاطع المصورة التي تظهر مواجهات عنيفة ضد نساء يرتدين الحجاب شكوكا حول تعرضها لانتهاكات جسدية أثناء احتجازها.

وفي طهران ومدن أخرى، نشرت مقاطع مصورة على الإنترنت رغم تعطيل السلطات للشبكة العنكبوتية تظهر نساء يسرن في شوارع دون ارتداء حجاب، بينما تواجه أخريات قوات الأمن مع إشعال حرائق في شوارع.

وقعت أعمال العنف في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين في مدينة سنندج، عاصمة محافظة كردستان الإيرانية، في قرية سالاس باباجاني بالقرب من الحدود مع العراق، بحسب منظمة تطلق علي نفسها اسم "منظمة هنكاو لحقوق الإنسان".

نشرت المنظمة لقطات وصفتها بأنها دخان يتصاعد في أحد أحياء سنندج، مع سماع دوي إطلاق نار من بندقية آلية وصيحات أشخاص.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في أعمال العنف.

ونشرت هكناو مقطعا مصورا على الإنترنت في وقت لاحق لما بدا أنه أغلفة قذائف مجمعة من بنادق، بالإضافة إلى عبوات قنابل غاز مسيل للدموع.

لم تقدم السلطات أي تفسير لأحداث العنف صباح اليوم في سنندج، الواقعة على بعد 400 كيلومترا غربي طهران.

فيما أفادت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية اليوم الاثنين أن إسماعيل زارع كوشه، محافظ كردستان، زعم - دون تقديم أدلة - أن جماعات مجهولة خططت لقتل شبان في الشوارع يوم السبت.