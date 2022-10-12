الرئيس الكازاخي يؤكد رغبتهم بتطوير العلاقات الاستراتيجية مع تركيا الشقيقة

أكد الرئيس الكازاخي قاسم جومرت توكاييف على رغبة أستانا بمواصلة تطوير علاقاتها الاستراتيجية مع الشقيقة تركيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده توكاييف مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، في القصر الجمهوري الكازاخي، بعد لقاء ثنائي بالعاصمة أستانة.

وأعرب توكاييف عن سعادته بالترحيب بأردوغان في كازاخستان موطن أجداد العالم التركي، قائلا إن "هذه الزيارة ستعزز بلا شك العلاقات الكازاخية التركية".

وأكد توكاييف أن كازاخستان وتركيا تحتفلان هذا العام بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأنهما أقامتا علاقات على أساس الحوار السياسي الوثيق والاحترام المتبادل طوال تلك المدة.

وأشار توكاييف إلى أنه وقع مع الرئيس أردوغان بيان "الشراكة الاستراتيجية الموسعة" خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة التركية أنقرة في مايو/ أيار الماضي.

ولفت إلى استضافة العاصمة الكازاخية أستانة هذه المرة، الاجتماع الرابع لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين، حيث تم التوقيع على وثائق من شأنها الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد في مختلف المجالات، قائلا: "تعاوننا يزداد قوة، وخاصة في المجال العسكري".

وأشار توكاييف إلى أن كازاخستان وتركيا بلدان شقيقان قائلا: "سنواصل تطوير العلاقات الاستراتيجية مع تركيا".

ولفت إلى أن تركيا هي خامس أكبر شريك تجاري لكازاخستان، وأن حجم التجارة الثنائية نما بنسبة 66 بالمئة في أول سبعة أشهر من العام الحالي، مسجلا 3.5 مليارات دولار، مع هدف رفعه إلى 10 مليارات دولار مستقبلا.