باكستان تستدعي السفير الأمريكي بعد وصف بايدن لها بأنها "من أخطر دول العالم"

استدعت باكستان، السبت، السفير الأمريكي لدى إسلام أباد، دونالد بلوم، للاحتجاج على تصريح للرئيس جو بايدن بشأن الأسلحة النووية لباكستان، ووصفها بـ "واحدة من أخطر الدول في العالم".

جاء ذلك بعد خطاب للرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، قال فيه: إن "باكستان ربما تكون واحدة من أخطر الدول في العالم لأنها تمتلك أسلحة نووية دون أي تماسك".

وقال وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، في مؤتمر صحفي السبت، بمدينة كراتشي: إن تصريح الرئيس الأمريكي "غريب"، مضيفا أنه ناقشه مع رئيس الوزراء شهباز شريف.

وأضاف بوتو زرداري أنه فوجئ بتعليقات الرئيس بايدن، وأن سوء التفاهم نشأ عن قلة التواصل.

وأشار وزير الخارجية الباكستاني أنه لا يعتقد أن قرار استدعاء السفير الأمريكي سيؤثر سلباً على العلاقات مع الولايات المتحدة.

والخميس، أدلى بايدن بتصريحاته المذكورة التي انتقد فيها باكستان، أثناء حفل استقبال للجنة حملة الحزب الديمقراطي لانتخابات التجديد النصفي في الكونغرس.