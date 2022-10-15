تحت شعار "بداية النهاية".. دعوات في إيران للاستمرار في التظاهر

دعا نشطاء إيرانيون إلى الخروج في مظاهرات جديدة احتجاجا على وفاة الشابة مهسا أميني، فيما تدخل حركة الاحتجاج أسبوعها الخامس رغم الحملة الأمنية التي أودت بحياة العشرات.

وتوفيت الشابة الإيرانية مهسا أميني (22 عاما) في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها لدى شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وأدى موتها إلى موجة احتجاجات في إيران ومسيرات تضامن في الخارج.

وتتصدر الشابات الإيرانيات التظاهرات وأطلقن هتافات منددة بالحكومة، وعمد عدد منهن إلى خلع حجابهن ومواجهة قوات الأمن في الشارع.

وقتل 108 أشخاص على الأقل في الاحتجاجات المنددة بوفاة أميني، كما قتل 93 آخرون في مواجهات منفصلة في مدينة زاهدان، بمحافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق البلاد، حسب "منظمة حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو.

وتواصلت الاضطرابات رغم ما قالت منظمة العفو الدولية إنه "قمع وحشي بلا هوادة" شمل "هجوما شاملا على أطفال متظاهرين" ما أدى إلى مصرع 23 قاصرا على الأقل.

ووردت تقارير عن نزول متظاهرين إلى الشارع الجمعة احتجاجا على وفاة أميني، لكن مئات الرجال شوهدوا وهم يتظاهرون عقب صلاة الجمعة في زاهدان، على ما أظهرت تسجيلات مصورة تأكدت وكالة فرانس برس من صحتها.

ورغم قطع الاتصالات بخدمات الانترنت وبمنصات مثل إنستاغرام وواتساب، وجه النشطاء دعوة على الانترنت للتظاهر بأعداد كبيرة السبت تحت شعار "بداية النهاية".

ودعوا الناس في كافة أنحاء إيران للتجمع في أماكن لا تتواجد فيها قوات الأمن وأن يهتفوا "الموت للديكتاتور".

وقال النشطاء "يجب أن نكون حاضرين في الساحات، لأن أفضل اتصال +في بي إن+ VPN هذه الأيام هو الشارع" في إشارة إلى شبكات افتراضية خاصة تستخدم للالتفاف على قيود الانترنت.

في موازاة ذلك من المقرر تنظيم تجمعات "مناهضة لأعمال الشغب" مساء السبت في "جميع مساجد البلاد (...) للتصدي لمؤامرات أعداء إيران"، حسب بيان صحافي صدر الجمعة عن المجلس الإسلامي لتنسيق التنمية، المسؤول عن تنظيم التظاهرات الرسمية.

- إدانات دولية

وأثارت الحملة الأمنية إدانات دولية وفرض عقوبات على إيران من بريطانيا وكندا والولايات المتحدة.

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة عن "اندهاشه" من الاحتجاجات الجماعية في إيران، مكررا دعمه لها.

وقال بايدن في كلمة في إحدى كليات مدينة إرفاين في كاليفورنيا "أريدكم أن تعلموا أننا نقف الى جانب مواطني إيران ونسائها الشجاعات".

وأضاف "أدهشني ما أيقظته الاحتجاجات في إيران. أيقظت شيئا لا أعتقد أنه سيتم إسكاته لوقت طويل، وطويل جدا".

وأكد أن إيران "يجب ان تضع حدا للعنف ضد مواطنيها الذين يمارسون حقوقهم الاساسية".

فيما اتهم المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي أعداء الجمهورية الإسلامية الولايات المتحدة وإسرائيل بالضلوع في "أعمال الشغب".

ودانت الحكومة الجمعة تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر فيها عن التضامن مع الاحتجاجات التي أشعلتها وفاة أميني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إن تصريحات ماكرون "تدخلية" و"تشجع على العنف وانتهاك القانون".

واستغرب كنعاني أن ماكرون ومسؤولي حكومته "يدينون إجراءات قوى الأمن في التعامل مع أعمال العنف والشغب، ويطالبون الحكومة الإيرانية بتجنب العنف واحترام حقوق مثيري الشغب، ولكن في الوقت نفسه تهدد السلطات الفرنسية (...) عمال قطاع النفط والغاز والمصافي الفرنسية المضربين عن العمل باستخدام القوة ضدهم إذا لم ينهوا الاحتجاجات والإضرابات".

وأضاف "هذا نفاق واضح".

- دعوة للحرس "المتقاعد"

يقول المحللون إن طبيعة الاحتجاجات متعددة الأوجه عقدت مساعي الدولة لإخمادها، وقد تمثل تحديا أكبر للسلطات مقارنة بالتظاهرات التي اندلعت في 2019 احتجاج على رفع أسعار الوقود بشكل مفاجئ.

وأجبر ذلك النهج عناصر الأمن، بحسب تقارير، على التحرك بشكل كبير وتسبب في إرهاقهم، في وقت يبدو أن التظاهرات ستتواصل للشهر الثاني.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع صدرت دعوة إلى "المتقاعدين" في الحرس الثوري الإيراني للتجمع السبت نظرا لـ"الوضع الحالي الحساس" بحسب صحافي في صحيفة الشرق.

وفي مواجهة التظاهرات نفذت قوات الأمن حملة اعتقالات واسعة طالت نشطاء شبانا وصحافيين وطلابا بل حتى قاصرين.

واعتقل تلاميذ داخل صفوفهم وانتهى بهم الأمر في "مراكز طب نفسي"، حسبما نقلت صحيفة الشرق هذا الاسبوع عن وزير التعليم يوسف نوري.

وفي خطوة قلما تحدث أعلنت شرطة طهران الجمعة أنها ستحقق في سلوك أحد عناصرها بعد تقارير عن تحرشه بمتظاهرة أثناء محاولة توقيفها على هامش مشاركتها في الاحتجاجات.

وأظهر شريط فيديو عنصرين من شرطة مكافحة الشغب على الأقل، وهم يعملون على توقيف امرأة، ونقلها الى متن واحدة من أكثر من عشر دراجات نارية للشرطة في المكان.

ويظهر الشريط أحد العناصر وهو يقوم بلمس مؤخرة الشابة وهو يحاول وضعها على الدراجة النارية. وبعيد سقوطها أرضا، تمكنت المتظاهرة من الوقوف مجددا وسمح لها بمغادرة المكان.

وعلت بعض الأصوات المؤيدة للمتظاهرين داخل البلاد.

وفي رسالة مفتوحة نشرت على صفحتها الأولى الخميس دعت صحيفة اعتماد الإصلاحية أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني إلى الكف عن تنفيذ اعتقالات "تحت مسوغات قد تكون خاطئة في بعض الأحيان".