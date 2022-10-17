ارتفاع حصيلة وفيات حريق سجن "إيفين" في طهران إلى 8

قالت وسائل إعلامية إيرانية إن حصيلة وفيات حريق سجن "إيفين" في العاصمة الإيرانية طهران ارتفعت إلى 8 أشخاص.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، الاثنين، أن عدد وفيات الحريق "ارتفع إلى 8 أشخاص"، مشيرة أن 6 سجناء ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى.

فيما أوضحت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، أن الحصيلة الجديدة للوفيات وصلت إلى 8 أشخاص، مشيرة أن السجناء "توفوا متأثرين بجراحهم يوم الأحد".

والسبت، نقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية وفاة 4 سجناء في حريق بسجن "إيفين" إثر استنشاقهم الدخان.

وجاء في بيان للمركز أن "الحريق نشب في ورشة للخياطة بالسجن، بعد نزاع وقع بين السجناء، ما أسفر عنه وفاة 4 أشخاص وإصابة 61 آخرين، بينما تم إنقاذ 70 سجيناً"، بحسب وكالة "إرنا".