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ارتفاع حصيلة وفيات حريق سجن "إيفين" في طهران إلى 8

وكالة الأناضول للأنباء
طهران
نشر في 17.10.2022 10:22
آخر تحديث في 17.10.2022 10:23
وكالة إرنا الإيرانية الرسمية نقلت عن المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية أن الحريق نشب في ورشة للخياطة بالسجن بعد نزاع وقع بين السجناء الأناضول وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية نقلت عن المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية أن الحريق نشب في ورشة للخياطة بالسجن بعد نزاع وقع بين السجناء (الأناضول)

قالت وسائل إعلامية إيرانية إن حصيلة وفيات حريق سجن "إيفين" في العاصمة الإيرانية طهران ارتفعت إلى 8 أشخاص.

وذكرت وكالة أنباء "فارس"، الاثنين، أن عدد وفيات الحريق "ارتفع إلى 8 أشخاص"، مشيرة أن 6 سجناء ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفى.

فيما أوضحت وكالة أنباء "ميزان" التابعة للسلطة القضائية، أن الحصيلة الجديدة للوفيات وصلت إلى 8 أشخاص، مشيرة أن السجناء "توفوا متأثرين بجراحهم يوم الأحد".

والسبت، نقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن المركز الإعلامي التابع للسلطة القضائية وفاة 4 سجناء في حريق بسجن "إيفين" إثر استنشاقهم الدخان.

وجاء في بيان للمركز أن "الحريق نشب في ورشة للخياطة بالسجن، بعد نزاع وقع بين السجناء، ما أسفر عنه وفاة 4 أشخاص وإصابة 61 آخرين، بينما تم إنقاذ 70 سجيناً"، بحسب وكالة "إرنا".

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