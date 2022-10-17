الاتحاد الأوروبي ينشر 40 مراقباً على الحدود الأذربيجانية الأرمينية

قرر الاتحاد الأوروبي على إرسال حوالي 40 خبيرا إلى أرمينيا للمساعدة في مراقبة الحدود مع أذربيجان بعد عشرات الحوادث والانتهاكات التي تسببت بنشوب مناوشات ووقوع ضحايا.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الاثنين إن بعثة المراقبة ستنتشر لمدة شهرين، وهدفها هو استعادة بعض الثقة في وقت يؤدي الافتقار إلى الأمن إلى "تعريض الأرواح للخطر ويعرض عملية حل النزاع للخطر".

في الشهر الماضي، تفاوضت أرمينيا وأذربيجان على وقف إطلاق النار لإنهاء اشتعال القتال الذي أسفر عن مقتل 155 جنديًا من الجانبين.

وستساعد بعثة الاتحاد الأوروبي في عمل لجان الحدود التي تم تشكيلها في وقت سابق من هذا العام لمعالجة المخاوف بشأن ترسيم الحدود المشتركة بين البلدين.

وتخوض الدولتان السوفيتيتان السابقتان صراعًا منذ عقود حول إقليم قرة باغ، وهو جزء من أذربيجان كانت تحتله القوات الأرمينية المدعومة من أرمينيا منذ انتهاء الحرب الانفصالية هناك في عام 1994.

وطرحت فكرة مهمة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي بعد أن عقد زعماء الخصمين التاريخيين في وقت سابق من الشهر الجاري أول اجتماع مباشر بينهما منذ أن اتفق البلدان على تحسين العلاقات.