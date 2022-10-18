الولايات المتحدة تتهم الصين بوضع جدول زمني أسرع بكثير للاستيلاء على تايوان

كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، عن مخطط للصين تسعى من خلاله الاستيلاء على تايوان ضمن جدول زمني أسرع بكثير من السابق.

وحذر خلال مشاركته في منتدى عقدته جامعة ستانفورد وحضرته وزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، الرئيس الصيني شي جين بينغ من اتباع "نهج أكثر عدوانية" تجاه تايوان.

وقال بلينكن إن الصين باتت مصممة على متابعة عملية إعادة التوحيد في جدول زمني أسرع بكثير، دون تقديم أي تقدير زمني أو تاريخ لتوقعاته.

وأضاف أن واشنطن تلاحظ تغير الصين تماما في السنوات الأخيرة تحت قيادة جين بينغ، مشيرا أنها أصبحت "أكثر قمعا في الداخل وعدوانية مع الخارج".

وفي السياق، اتهم بلينكن الرئيس الصيني بأنه "يخلق مناخا متوترا" من خلال تغيير نهج بلاده تجاه تايوان.

وجاءت تصريحات بلينكن بعد يومين من تشديد الرئيس الصيني على أن بلاده "لن تتنازل إطلاقا عن حق استخدام القوة في تايوان".

ودبلوماسيا، تعترف الولايات المتحدة بسلطة الصين على تايوان، لكن بكين تستاء من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعدّها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وتستخدم تايوان علمها الخاص وعملتها المحلية، إلا أن الأمم المتحدة لا تعترف بها دولة مستقلة، وتهدد بكين باستخدام القوة إذا أعلنت تايبيه الاستقلال أو حصل تدخل عسكري خارجي لصالحها.