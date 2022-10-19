وزير البيئة والسياحة المنغولي يدعو الأتراك إلى زيارة أراضي أجدادهم

دعا وزير البيئة والسياحة المنغولي بات إيردين بات-أولزي، الأتراك إلى زيارة أراضي أجدادهم، مشيراً أن بلاده تمتلك تاريخاً مشتركاً مع تركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى الوزير بات-أولزي لوكالة الأناضول، الأربعاء، على هامش زيارته أنقرة للمشاركة في "منتدى الأعمال التركي المنغولي"، مؤكداً أهمية الزيارة لتعزيز العلاقات التركية المنغولية.

وأعرب الوزير المنغولي عن رغبة بلاده في زيادة عدد الرحلات الجوية بين الجانبين، وسعيهم لانطلاق رحلات مباشرة من تركيا إلى المنطقة التي تتواجد فيها الأوابد الأورخونية.

وأشار إلى أن 2600 شخص زاروا منغوليا من تركيا العام الفائت، لافتاً أن لدى منغوليا تاريخاً مشتركاً مع تركيا، كشفت عنه الحفريات الأثرية.

وأضاف: "كل شخص في تركيا تقريبا يرغب في زيارة منغوليا.. ندعو الأتراك إلى أراضي أجدادهم".

وذكر أن بلاده اتخذت قرارات مختلفة لإنشاء مدينة جديدة، مشيراً إلى رغبة منغوليا في العمل مع رجال أعمال من تركيا، لجلب الاستثمارات إليها".

والاثنين، استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الخورال الأكبر للدولة "السلطة التشريعية" في منغوليا زاندانشاتار غومباجاف.

وأهدى غومباجاف، خلال اللقاء، الرئيس التركي نسخة عن "مسلة الخاقان قوتلوق إیلتریش" مؤسس دولة "غوك تورك" الثانية، وهي من الدول التاريخية التركية.

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن علماء الآثار في منطقة "نومغون" المنغولية اكتشاف مجمع الخاقان قوتلوق إیلتریش، ونقش تذكاري خلال أعمال التنقيب المستمرة منذ 2019.

والهدية هي نسخة طبق الأصل من المسلة المسجلة كأقدم نصب تذكاري مكتوب في عهد دولة "غوك تورك"، إذ ورد اسم "تورك" لأول مرة فيها.