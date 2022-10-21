مواطنون إيرانيون يمنعون الشرطة من توقيف نساء لعدم ارتدائهن الحجاب

خرجت مظاهرات شعبية في مدينة تبريز الإيرانية، الخميس، احتجاجًا على محاولة الشرطة توقيف 3 نساء بتهمة عدم ارتداء الحجاب.

وقالت مصادر محلية إن أفرادا من الشرطة حاولوا توقيف النساء بسبب تجولهن بدون حجاب في تحد للقواعد الملزمة بارتدائه شمال غربي.

وأشارت المصادر إلى خروج مظاهرات شعبية بالقرب من السوق المغلق في تبريز بعد تخليص النساء من الشرطة.

وبحسب المصادر، ردد المواطنون المتظاهرون هتافات مناهضة للنظام في إيران، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع أفراد الشرطة المدنية.

وتشهد العديد من المدن الإيرانية مظاهرات واسعة احتجاجًا على وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما) بعد توقيفها لدى "شرطة الأخلاق".

وفي 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة أميني بعد 3 أيام على توقيفها بتهمة مخالفة قواعد الحجاب.

وأثارت الحادثة غضبا شعبيا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية في عموم إيران، وسط روايات متضاربة عن أسباب الوفاة.