موجة جديدة من الاحتجاجات في إيران لا سيما بمدينة زاهدان

مع استمرار المظاهرات في جميع أنحاء إيران بشأن مقتل الشابة مهسا أميني في 16 سبتمبر / أيلول أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب في البلاد،

استيقظت مدينة زاهدان الإيرانية التي كانت مسرحا لحملة قمع دامية الشهر الماضي على دمار جديد اليوم السبت، حسبما أظهر التلفزيون الرسمي، وذلك بعد اندلاع توترات في اليوم السابق.

في زاهدان، وهي مدينة في جنوب شرقي البلاد تقطنها أقلية البلوش، تركت الاحتجاجات بعد صلاة الجمعة المدينة مدمرة. كانت أبواب المتاجر مخربة ونوافذها محطمة. وكان الزجاج المكسور متناثرا على الأرصفة. وتضررت أجهزة الصراف الآلي. وخرجت طواقم التنظيف لإزالة الحطام.

بالرغم من أن الاحتجاجات ركزت في البداية على الحجاب الإلزامي في البلاد، إلا أنها تحولت إلى أكبر تحد للجمهورية الإسلامية منذ الحركة الخضراء عام 2009 التي اندلعت احتجاجا على انتخابات مثيرة للجدل. وقامت قوات الأمن بتفريق التجمعات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، مما أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وفقا لجماعات حقوقية.

اندلعت أعمال العنف لأول مرة في مدينة زاهدان المضطربة في 30 سبتمبر / أيلول وهو اليوم الذي وصفه النشطاء بأنه الأكثر دموية منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وانتشر الغضب بعد مزاعم عن تعرض مراهقة من البلوش للاغتصاب على يد شرطي، مما أثار توترات عميقة في تلك المنطقة المتخلفة التي تعيش فيها الأقلية السنية المسلمة في ظل نظام ديني شيعي.

تقول جماعات حقوقية إن عشرات الأشخاص قتلوا فيما يسميه السكان بـ"يوم الجمعة الدامي" عندما فتحت قوات الأمن النار على الحشود. قدرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها أوسلو عدد القتلى بأكثر من 90 شخصا. وزعمت السلطات الإيرانية أن انفصاليين تورطوا في أعمال العنف بزاهدان، دون تقديم تفاصيل أو أدلة.

مع احتدام الغضب على القمع المميت، اندلعت الاضطرابات في المدينة مرة أخرى يوم الجمعة، وفقا لمقاطع مصورة يزعم أنها أظهرت محتجين يتجمعون بعد صلاة الجمعة في زاهدان وهم يهتفون "سأقتل من قتل أخي!". ولا يزال حجم الاشتباكات غير واضح، لكن التلفزيون الإيراني الرسمي بث لقطات لما أعقب ذلك، وألقى باللوم في الدمار على 150 شخصا من "مثيري شغب".

قالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية (إرنا) إن المحتجين رددوا شعارات ورشقوا سائقي السيارات بالحجارة وألحقوا أضرارا بالبنوك وممتلكات خاصة أخرى. وقالت السلطات إنها اعتقلت 57 متظاهرا. وقال قائد الشرطة الإقليمية، أحمد طاهري، إن قوات الأمن تبحث عن مزيد من الجناة.

المزيد من الاضطرابات يلوح في الأفق بعد خمسة أسابيع من اندلاع الاحتجاجات لأول مرة. وقد شددت الإجراءات الأمنية بشكل استثنائي في شوارع طهران اليوم السبت. وانتشرت شرطة مكافحة الشغب وأعضاء ميليشيا الباسيج المسلحين بالهراوات بالقرب من جامعة طهران وعند التقاطعات الرئيسية بالعاصمة.

كما دعت نقابة المعلمين في إيران إلى إضراب على مستوى البلاد يومي الأحد والاثنين احتجاجا على مقتل واحتجاز الطلاب في البلاد، وفقًا لبيان النقابة على تيليغرام.

وقالت النقابة: "نعلم جيدا أن الجيش وقوات الأمن تنتهك حرمة المدارس والأماكن التعليمية. لقد حصدوا أرواح عدد من الطلاب والأطفال بأفظع الطرق".

ألقى المسؤولون الإيرانيون مرارا باللوم في الاحتجاجات على التدخل الأجنبي، دون تقديم أدلة. وكان نائب رئيس السلطة القضائية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، تعهد اليوم السبت بأن ترفع إيران دعوى في محكمة طهران ضد حكومة الولايات المتحدة ووسائل الإعلام الناطقة بالفارسية ومقرها في لندن لدورهما المزعوم في إثارة الاضطرابات.

وقال غريب آبادي لموقع (ميزان نيوز) الإخباري "بسبب التورط المباشر والتدخل الأمريكي في الاضطرابات الأخيرة، تقرر رفع دعوى قضائية لتقييم الأضرار وإصدار حكم".