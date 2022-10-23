الحزب الشيوعي الحاكم في الصين يجدد الثقة بشي جين بينغ كأميناً عاماً للمرة الثالثة

جدد الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، اليوم الأحد، ثقته بشي جين بينغ أميناً عاماً للمرة الثالثة في حادثة غير مسبوقة.

وشي (69 عاما)، هو أول زعيم صيني يحتفظ بالمنصب 3 مرات منذ تأسيس الحزب قبل 100 عام.

وذكرت وكالة "شينخوا" الصينية أنه تم الإعلان رسمياً عن اختيار شي لتولي فترة ثالثة لرئاسة الحزب صدر في بيان رسمي بعد الجلسة الأولى للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني التي عقدت الأحد.

وحضر الجلسة، التي ترأسها شي، 203 أعضاء باللجنة و168 عضوا احتياطيا، بحسب المصدر نفسه.

وأعلن شي، في مؤتمر صحفي بعد انتخابه لفترة ثالثة لرئاسة الحزب الحاكم، أن" لي تشيانغ ، تشاو ليجي ، وانغ هونينغ ، تساي تشي ، دينغ شوكسيانغ ، لي شي انتخبوا أعضاء في اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني، وهي أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب".

ويشغل شي أيضا منصب رئيس أكبر دولة مأهولة بالسكان في العالم، وعضوا في اللجنة العسكرية المركزية للصين.

وصعد شي إلى أعلى منصب في الصين في 2013، وفاز بولاية ثانية في 2018.

وعقد الحزب الشيوعي الصيني مؤتمره الوطني الذي يعقد مرة كل 5 أعوام هذا الأسبوع، واختتم بانتخاب أعضاء اللجنة المركزية، السبت.

وقال شي إن "الرحلة شاقة، إلا أننا سنصل إلى وجهتنا.. سيظل الشعب يساندنا دائما".