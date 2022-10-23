قصف عنيف من ميانمار يجبر مئات العائلات البنغالية على الفرار

تسبب قصف عنيف من ميانمار على طول الحدود الجبلية في بنغلاديش إلى بحالة ذعر بين المدنيين ما أجبر مئات العائلات على الفرار بحثا عن الأمان.

وقال نورول أبسار، رئيس اتحاد "نايكونجشاري سادار"، لوسائل الإعلام المحلية، إن أكثر من 150 أسرة في المنطقة الحدودية غادرت إلى مكان آمن مساء السبت مع تصاعد التوتر الحدودي بسبب القصف العنيف.

وبهذا الخصوص، قالت المسؤولة المحلية سلمى فردوس، إن السلطات طلبت من العائلات إخلاء منازلهم بعد أن بدأ القصف ظهر السبت واستمر حتى المساء بالتوقيت المحلي.

وأردفت أن الوضع صباح الأحد أصبح مستقرا.

وزعم السكان المحليون أثناء فرارهم أن "قصفا من جهة ميانمار استهدف مجدداً منطقتي "ليموشاري"، و"باهرماث" في بنغلادش، مساء السبت، منتهكا الحدود"، بحسب مراسل الأناضول.

ويعيش في المنطقة الحدودية المحايدة ما يقرب من 4500 من مسلمي الروهنغيا منذ 25 أغسطس/ آب 2017، عندما فروا من حملة عسكرية وحشية في ولاية أركان غربي ميانمار.