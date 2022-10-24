باكو تحتج لدى موسكو بسبب بث تلفزيوني مناهض لأذربيجان

قدمت السفارة الأذربيجانية في موسكو، الاثنين، مذكرة احتجاج لروسيا بسبب البث المناهض لأذربيجان على التلفزيون الحكومي الروسي.

وقالت السفارة الأذربيجانية في بيان، إنها قدمت مذكرة احتجاج إلى الخارجية الروسية بسبب مضمون برنامج "اللعبة الكبرى" الذي بُثّ على القناة الأولى الروسية يومي 20-21 الشهر الحالي.

وأفادت السفارة أن البرنامج تضمن تهجما ضد أذربيجان من قبل ساسة روس وخبراء من أصول أرمنية، إلى جانب التشكيك في وحدة الأراضي الأذربيجانية.

وذكرت السفارة في مذكرة الاحتجاج أن "ضيوف البرنامج تعمدوا استفزاز قوى الانتقام في أرمينيا لإشعال فتيل الصراعات الماضية مجددا، وزرع بذور العداء بين البلدين (أذربيجان وأرمينيا) من خلال دعم الانفصالية".

وطلبت أذربيجان من روسيا اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها الصحفيون ومنع تكررها مستقبلا.