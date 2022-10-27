إندونيسيا.. وزراء خارجية آسيان يبحثون الوضع في ميانمار

انطلق في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، الخميس، اجتماع خاص لوزراء خارجية دول جنوب شرق آسيا (آسيان) لبحث إنهاء العنف في ميانمار والتحضير لقمة المجموعة المقبلة.

ويأتي الاجتماع تلبية لمقترح إندونيسيا الذي طرحته خلال محادثات غير رسمية لوزراء الخارجية في نيويورك في سبتمبر/ أيلول الماضي على هامش الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في الاجتماع الذي يستمر لمدة نصف يوم، كيفية استجابة الكتلة المكونة من 10 دول لإنهاء العنف في ميانمار، وفق وكالة "برناما" الماليزية.

ويعقد الاجتماع برئاسة كمبوديا ودون حضور أي ممثل عن المجلس العسكري في ميانمار.

ومن المقرر أن تعقد القمة السنوية لدول آسيان في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني في كمبوديا.

وتضم مجموعة الآسيان بروناي وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.