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داعش يتبنى هجوماً على ضريح جنوبي إيران أسفر عن مقتل 20 شخصاً

وكالة الأناضول للأنباء
إيران
نشر في 27.10.2022 10:25
ضريح شاه شيراغ بشيراز الذي شهد الاعتداء رويترز ضريح شاه شيراغ بشيراز الذي شهد الاعتداء (رويترز)

قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب آخرون في هجوم مسلح الأربعاء، على ضريح في مدينة شيراز جنوب غربي إيران، فيما أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الاعتداء.

ونقلت وكالة "مهر" للأنباء الإيرانية (شبه الرسمية) عن السلطات المحلية قولها إن ثلاثة مسلحين اقتحموا ضريح "شاه شيراغ" في مدينة شيراز، وفتحوا النار على الأشخاص الموجودين هناك.

وأضافت السلطات أن الهجوم أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا وجرح آخرين.

وأوضحت أن قوات الأمن في المدينة اعتقلت اثنين من المسلحين، بينما ما يزال الثالث طليقا، وفق الوكالة.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء (شبه الرسمية) عن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قوله إن الهجوم "لن يمر دون حساب".

وقال رئيسي: "تظهر الواقعة أن أعداء إيران، بعد فشلهم في إحداث انقسام في صفوف الأمة الموحدة، ينتقمون من خلال العنف والإرهاب".

وأضاف: "هذا الشر بالتأكيد لن يمر دون حساب، وهيئات الأمن وإنفاذ القانون ستلقن مخططي هذا الهجوم درسا قاسيا".

ونشر تنظيم "داعش" الإرهابي عبر وكالة تابعة له بيانًا يتبنى الهجوم المذكور.

وتضمن البيان تفاصيل الهجوم الذي نفذه مسلحون تابعون للتنظيم على ضريح "شاه شيراغ".

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