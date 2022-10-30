ارتفاع ضحايا تدافع "الهالوين" في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلاً

ارتفعت حصيلة ضحايا حادثة التدافع أثناء احتفالات الهالوين في العاصمة الكورية الجنوبية سيول، إلى 151 قتيلا.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، الأحد، أن عدد الضحايا بلغ 151 قتيلاً، فضلاً عن إصابة 82 شخصاً بينهم 19 حالة حرجة.

ولفت مسؤولون إلى أن معظم القتلى هم من الشباب والشابات في سن العشرينات، وأوضحوا أن 97 من الضحايا هم من الإناث و54 من الذكور.

كما أشارت المعطيات إلى أن 19 من القتلى أجانب، وبينهم صينيون وأوزبك ونرويجيون.

وقالت إدارة مدينة سيول إنه تم تلقي 355 بلاغاً بفقدان أشخاص على خلفية الحادثة، التي وقعت الليلة الماضية، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.

وعقب اجتماع طارئ، أمر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، بتشكيل فريق عمل للمساعدة في علاج المصابين، وأعلن الرئيس في خطاب متلفز، الحداد الوطني، واصفا الحادث بأنه "كارثة".

تركيا تعزي كوريا الجنوبية

في السياق، قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها إلى كوريا الجنوبية في ضحايا حادثة التدافع خلال احتفالات الهالوين في العاصمة سول.

وقالت الوزارة في بيان، الأحد، إنها تلقت بحزن نبأ سقوط العديد من القتلى والجرحى في حادثة التدافع، التي وقعت السبت.

وقدمت خالص تعازيها لذوي الضحايا وشعب جمهورية كوريا الصديقة وحكومتها، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.