الرئيس الروسي يشدد على ضرورة إنهاء الصراع في قره باغ

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، على ضرورة إنهاء الصراع بشأن إقليم "قره باغ" الأذربيجاني.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بوتين، قبيل اجتماع ثلاثي مقرر في وقت لاحق من اليوم، مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان.

وأوضح بوتين أن الصراع في قره باغ "مستمر منذ عقود، لذلك هناك حاجة إلى إنهائه".

وشدد على ضرورة "السلام والاستقرار" في إقليم قره باغ، مشيرا إلى أنها قضية "ذات أهمية بالغة".

وتطرق بوتين إلى اجتماع اليوم مع زعيمي أذربيجان وأرمينيا قائلا: "يجب أن نتحدث اليوم عن كل هذه القضايا وآمل حقا أن نتمكن اليوم من اتخاذ خطوات للأمام نحو تسوية".

ومن المقرر أن يعقد قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان اجتماعا ثلاثيا في مدينة سوتشي جنوب غربي روسيا، اليوم الاثنين، حيث سيناقشون تسوية مشكلة قره باغ، والتوصل إلى اعتماد وثيقة ستشكل أساس معاهدة سلام مستقبلية بين البلدين المتنازعتين.

والسبت، أعلن رئيس الوزراء الأرميني استعداده للتوقيع على وثيقة في سوتشي تنص على تمديد مهمة قوة حفظ السلام الروسية، لمدة 10 أو 15 أو 20 عامًا.

وأرسلت روسيا قوة حفظ سلام إلى "قره باغ" خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لوقف الاشتباكات، ومراقبة اتفاق الهدنة المبرم بين أرمينيا وأذربيجان.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه التي تحتلها أرمينيا في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يومًا أعلنت روسيا توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.