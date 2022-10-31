عاصفة مدارية من أكثر العواصف تدميرا في الفلبين تقتل نحو 100 شخص

لقي حولي 100 شخص حتفهم في واحدة من أكثر العواصف تدميرا في الفلبين هذا العام فيما لا يزال العشرات في عداد المفقودين، بعد أن فر القرويون في الاتجاه الخاطئ ودُفنوا في انهيار طيني مليء بالصخور، وفق ما نقلت وكالات محلية.

وقد غمرت الفيضانات ما يقرب من مليوني شخص في عدة مقاطعات.

ما لا يقل عن 53 من أصل 98 لقوا حتفهم معظمهم في فيضانات وانهيارات أرضية كانوا من إقليم ماغوينداناو في منطقة إسلامية تتمتع بحكم ذاتي.

غمرت المنطقة أمطار غزيرة غير عادية سببتها العاصفة الاستوائية نالغي.

اندفعت العاصفة نحو بحر الصين الجنوبي الأحد، مخلفة وراءها دمارا في رقعة واسعة من الأرخبيل.