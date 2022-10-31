132 ضحية على الأقل في انهيار جسر معلق في الهند

ارتفعت حصيلة ضحايا انهيار الجسر المعلق في ولاية غوجارات غربي الهند إلى 132 على الأقل، في واحد من أسوأ الحوادث التي شهدتها البلاد.

وقال جيغار خونت، مسؤول بوزارة الإعلام في غوجارات، إن 177 ناجيا على الأقل انتشلوا من النهر، وتبحث فرق إنقاذ تابعة للجيش والقوات البحرية والجوية عن مفقودين آخرين.

أظهرت تقارير، أرفق بها مقاطع مصورة، مئات الأشخاص يتشبثون بهيكل الجسر المهدم، ويحاولون شق طريقهم إلى مكان آمن، وصرخت حشود على الشاطئ أو سبحت لمحاولة إنقاذ من سقطوا.

قالت السلطات إن جسر المشاة، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى القرن التاسع عشر خلال الحقبة الاستعمارية فوق نهر ماتشو في منطقة موربي بالولاية، انهار بسبب عدم تحمل ثقل الحشد الكبير، حيث اجتذب موسم مهرجانات هندوسية مئات الزوار إلى المنطقة السياحية الشهيرة التي افتتحت مؤخرا.

أغلق الجسر، الذي يبلغ طوله 232 مترا، قرابة ستة أشهر لإجراء إصلاحات، وأعيد افتتاحه قبل أربعة أيام فقط من الحادث بمناسبة رأس السنة الغوجاراتية الجديدة.

أظهرت صور من موقع الحادث انقسام الجسر من المنتصف، بينما كان الممر المعدني متدليا، وشوهدت كابلاته المعدنية مقطوعة في بعض الأماكن.

من جانبه أكد هارش سانغفي، وزير داخلية ولاية غوجارات، للصحفيين إنه تأكد من وفاة 132 شخصا، بينما نقل مصابون إلى مستشفيات وهم في حالة حرجة.

وقال إن مسعفي الطوارئ ورجال الإنقاذ عملوا طوال الليل للبحث عن ناجين.

لم يتضح عدد الذين كانوا على الجسر عندما انهار، لكن ناجين قالوا إنه كان مكتظا للغاية لدرجة عدم تمكن الحشود من التحرك عندما بدأت خيوط الكابلات في الانقطاع.

"كان هناك كثيرون على الجسر. كنا نتحرك بالكاد"، حسبما قال صديق باي، 27 عاما، الذي كان يتعافى من إصابات في مستشفى موربي.

وأضاف أنه قفز إلى الماء عندما بدأ الجسر في التصدع، ورأى صديقه يسحق بواسطة كابل معدني.

عرضت قنوات إخبارية محلية صورا لمفقودين عقب نشرها من جانب أقارب يبحثون عن أحبائهم.

من جانبه قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، المتواجد في ولاية غوجارات في زيارة، "حزين للغاية بسبب هذه الكارثة".

وأعلن مكتب مودي ضرف تعويضات لعائلات الضحايا.