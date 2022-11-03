بعد حسمه للانتخابات الإسرائيلية.. عودة نتنياهو المرتقبة لتشكيل الحكومة

وسط هتافات تصفه بالملك وبيبي، استقبل أنصار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو مرشحهم في مركز مباني الأمة بالقدس الغربية بحفاوة بالغة، بعد التقدم الكبير الذي احرزه في الانتخابات التي انطلقت يوم الثلاثاء الماضي وكانت حاسمة لصالحه دون منازع.

فرغم التوقعات التي رجحت انتهاء حقبة بنيامين نتنياهو، والتي تعد الأطول حيث استمرت لمدة 12 عاماً، إلا أن نتنياهو وحزبه عادا وتصدران المشهد السياسي في إسرائيل، بعد أقل من 4 سنوات جرت خلالها 5 عمليات انتخابية.

وشهد يوم أمس جولات سريعة لنتنياهو في المراكز التجارية والأماكن المختلفة لحث أنصاره على الخروج من منازلهم والتصويت.

كانت النتائج الأولية للانتخابات تشير إلى فوز واضح يمكّنه من تشكيل حكومة يمينية دون الحاجة لأي من الأحزاب المعارضة له.

*عودة للحكومة اليمنية

خلال الأعوام القليلة الماضية، واجه نتنياهو اتهامات بتلقي الرشوة والاحتيال وإساءة الثقة، وكان على استعداد للتخلي عن رئاسة الحكومة لأحزاب صغيرة مقابل بقائه في الحكومة ولو وزيراً.

ورغم خروجه من رئاسة الحكومة أواسط العام الماضي، إلا أنه تمكن من المحافظة على رئاسة حزبه "الليكود"، كما وثق علاقاته أكثر مع معسكره الذي ضم أحزاب "شاس" و"يهودوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية".

وتشير نتائج الفرز النهائية غير الرسمية لأصوات الناخبين إلى أن معسكره حصل على 65 من مقاعد الكنيست الـ 120، وهو ما يؤهله لتشكيل حكومة مستقرة.

ومع خروجه من الحكومة منتصف العام الماضي، طويت صفحة امتدت 12عاماً متواصلة من حكمه، لكنه يعود دون سقف زمني لبقائه وإن كان وعد بأن تكون ولايته المقبلة هي الأخيرة.

وللمرة الأولى فإن الحكومة التي سيشكلها نتنياهو ستكون يمينية دون أي أحزاب من الوسط أو اليسار.

وينتظر أن تنشر النتائج الرسمية للانتخابات خلال اليومين المقبلين بما يفتح الطريق للرئيس إسحاق هرتصوغ للتشاور مع الأحزاب الفائزة توطئة لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة ضمن مهلة 28 يوما يمكن تمديدها لفترة أسبوعين.

** تاريخ سياسي

ولد نتنياهو في 21 أكتوبر/ تشرين الأول 1949 في مدينة تل أبيب، وانتقلت عائلته لاحقا للعيش جنوبي مدينة القدس وتحديدا في حي "تل بيوت".

انتقلت أسرته عام 1963 إلى الولايات المتحدة، وهناك حصل على الثانوية العامة ليعود بعدها إلى إسرائيل عام 1967 ويلتحق بالجيش ويشارك في ذات العام بحرب "الاستنزاف" بين مصر وإسرائيل، حيث خدم في وحدة النخبة "سييريت متكال" وشارك لاحقا في حرب أكتوبر 1973 ضد مصر وسوريا.

بعد انتهاء خدمته العسكرية، عاد إلى الولايات المتحدة وحصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المعمارية عام 1974، وعلى درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "MIT" بماساتشوستس في 1976.

وبين عامي 1976- 1978 عمل نتنياهو في الولايات المتحدة مستشارا في شركة "مجموعة بوسطن الاستشارية".

ومن 1978- 1980 تولى نتنياهو بعد عودته نهائيا إلى إسرائيل منصب مدير معهد "يونتان" لدراسة الإرهاب.

عمل بين 1982- 1984 نائبا لرئيس البعثة الدبلوماسية في واشنطن، قبل أن يصبح سفيرا لإسرائيل في الأمم المتحدة بين 1984- 1988 .

في عام 1988 انضم نتنياهو إلى حزب "الليكود"، وأصبح لأول مرة نائبا بالكنيست الـ12، وجرى تعيينه نائبا لوزير الخارجية موشيه آرنس.

انتخب رئيسا للحزب عام 1993، لينتخب بعدها رئيسا للوزراء في مايو 1996 متغلبا على غريمه شمعون بيريس، ليصبح أصغر رئيس حكومة بتاريخ إسرائيل (47 عاما).

** الأطول بقاء في السلطة

في أكتوبر 1998، وقع نتنياهو والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في منتجع واي ريفر بواشنطن، مذكرة واي ريفر (بلانتيشن) بعد مفاوضات استمرت 8 أيام برعاية الرئيس الأمريكي آنذاك بيل كلينتون.

ونص الاتفاق على الانسحاب الإسرائيلي من بعض مناطق الضفة، واتخاذ تدابير أمنية لمكافحة الإرهاب، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، واستئناف مفاوضات الوضع النهائي.

في 1999 خسر نتنياهو الانتخابات أمام إيهود باراك زعيم حزب "العمل" ليعلن الاستقالة من رئاسة "الليكود" واعتزال العمل السياسي مؤقتا.

عاد نتنياهو إلى الحكومة وزيرا للمالية في حكومة أرئيل شارون في الفترة بين 2003- 2005، وبعد إعلان شارون تأسيس حزب جديد باسم "كاديما"، جرى انتخاب نتنياهو مجددا رئيسا لـ "الليكود"، ليصبح زعيما للمعارضة حتى عام 2009.

في 31 مارس/ آذار 2009 تولى نتنياهو للمرة الثانية رئاسة الحكومة حتى هذا الوقت، ليصبح الأطول بقاء في السلطة في تاريخ إسرائيل.

** عمليات داخلية وخارجية

خلال تلك الفترة الممتدة 12 عاما من حكم نتنياهو، شن الجيش الإسرائيلي عدة عمليات عسكرية على قطاع غزة، بما في ذلك عدوان عام 2012 المعروف إسرائيليا بـ"عامود السحاب"، وعدوان 2014، "الجرف الصامد" والعدوان الأخير "حارس الأسوار" في مايو/ أيار الماضي، وخلفت العمليات الثلاث ارتقاء 2741 شهيدا فلسطينا وآلاف المصابين.

ارتبط نتنياهو بعلاقة قوية مع إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب (2017-2021) واعترفت إدارة ترامب بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل ونقلت سفارة واشنطن من تل أبيب إليها، فضلا عن اعترافها بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، ودعمها المشروع الاستيطاني الإسرائيلي.

خلال سنوات حكم نتنياهو، نسبت تقارير أجنبية للطيران الإسرائيلي تنفيذ سلسلة غارات ضد أهداف تابعة لإيران في سوريا ضمن ما تقول تل أبيب إنها مساع لمنع "التموضع" الإيراني قرب حدودها.

وقبل عامين، وقعت إسرائيل بقيادة نتنياهو على اتفاقات تطبيع مع الإمارات والبحرين وتوصلت إلى اتفاقات مماثلة مع السودان والمغرب، وسط رفض فلسطيني.