رئيس الحكومة الباكستانية السابق عمران خان يتعرض لمحاولة اغتيال

تعرض رئيس الحكومة الباكستانية المُقال من منصبه عمران خان اليوم الخميس، لمحاولة اغتيال فاشلة في مدينة وزير آباد بإقليم البنجاب شرقي باكستان، وذكرت مصادر أن المشتبه في إطلاقه النار عليه قد قتل.

وأكد مصدر في حزب "حركة الإنصاف" الذي يتزعمه خان، أن مجهولاً أطلق النار على حافلة يستخدمها خان وقادة حزبه للتنقل بين مدينة لاهور والعاصمة إسلام آباد، ضمن فعاليات المسيرة الاحتجاجية للحزب المستمرة منذ 7 أيام.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام باكستانية، شخصا يحمل مسدساً يقتحم الحشد ويبدأ في إطلاق النار على المتواجدين مستهدفا خان، قبل أن يتم إلقاء القبض عليه من قبل المشاركين في التجمع.

آج کا یہ حملہ پاکستان کی سالمیت پر حملہ تھا۔ عمران خان کو نقصان پہنچانے والے یاد رکھیں کہ اس حملہ کے پیچھے جو بھی ہے عوام اسے نہیں چھوڑے گی #ImranKhan pic.twitter.com/Njt9hIOMrV — Dr Arslan Khalid (@arslankhalid_m) November 3, 2022

وأكد حزب "حركة الإنصاف" الذي يقوده خان، أن الأخير تعرض لإصابة طفيفة في الساق، إثر إطلاق النار.

وقال المسؤول البارز في حزب "حركة الإنصاف" فؤاد شودري، إن عمران خان "أصيب بجروح طفيفة، إثر رصاصة أصابت ساقه"، وتم نقله إلى المشفى.

وفي السياق، أفادت تقارير إعلامية محلية أن عضو مجلس الشيوخ فيصل جاويد والعديد من المشاركين الآخرين في المسيرة أصيبوا في إطلاق النار.

وفي 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ عمران خان مسيرته الطويلة إلى العاصمة إسلام أباد، في محاولة للضغط على الحكومة لإجراء انتخابات مبكرة.

وجاءت المسيرة في أعقاب قرار لجنة الانتخابات الباكستانية باستبعاد خان من أي منصب عام لمدة 5 سنوات.

وصدر قرار اللجنة بعد أيام من إعلان فوز حزب عمران خان بستة مقاعد من مقاعد الجمعية الوطنية السبع التي ترشح لها في جميع أنحاء البلاد، في انتخابات تكميلية نهاية الشهر ذاته، مما يعني ارتفاع شعبيته.

وقد أدان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، محاولة اغتيال خان، وطالب وزير الداخلية بتقديم تقرير فوري عن الحادث.