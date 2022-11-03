موجة جديدة من الاحتجاجات في إيران والشرطة تستخدم المروحيات

في أحدث موجة من التظاهرات التي تشهدها إيران منذ أكثر من ستة أسابيع، شهدت بلدة قرب العاصمة طهران اشتباكات الخميس بين متظاهرين وعناصر من الشرطة أسفرت عن إصابة ومقتل عدد من أفراد قوات الأمن، فيما ألقت الشرطة قنابل صوتية على متظاهرين من مروحيات.

تجمع المحتجون في كرج خارج طهران بمناسبة مرور أربعين يوما على إطلاق النار وقتل هاديس نجفي، 22 عاما، وهي واحدة من العديد من الشابات اللاتي قتلن في الاحتجاجات. كانت التظاهرات قد خرجت في البداية احتجاجا على وفاة شابة أخرى كانت شرطة الأخلاق قد احتجزتها.

أظهرت مقاطع مصورة متداولة على الانترنت آلاف المحتجين في كرج واشتباكات مع الشرطة. في واحد منها، أسقطت مروحية تحلق فوق المحتجين قنابل صوت في محاولة لتفريقهم قبل أن تهبط في منتصف طريق سريع. وقال أنصار الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن المروحية أرسلت لمساعدة رجال شرطة مصابين.

وكتبت وكالة ارنا الرسمية على تويتر تقول إن الشرطة تعرضت لهجوم في المنطقة، ونشرت مقطعا مصورا لشاحنة شرطة تحطمت عند حاجز خرساني على طريق سريع.

لم يتضح على الفور سبب التحطم لكن مقاطع مصورة أظهرت محتجين يرشقون المركبة بالحجارة ورجلا يطلق نحوها النار فيما كان بداخلها على الأقل ثلاثة أفراد مصابين. ولاحقا نشرت ارنا صورا لما بدا أنهما جثتان بلا حراك.

أما وكالة تسنيم شبه الرسمية فنقلت إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة بجروح خطيرة في اشتباكات مع محتجين. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت تشير إلى الواقعة نفسها. كما نقلت تسنيم أن المحتجين أشعلوا النار في كشك وشاحنة للشرطة.

وذكرت وكالة فارس شبه الرسمية أن عضوا بميليشيا الباسيج شبه العسكرية طعن حتى الموت في كرج.

تفرض السلطات الإيرانية على التغطية الإعلامية للاحتجاجات قيودا مشددة، كما قطعت خدمة الانترنت بشكل مستمر في أنحاء البلاد، ما يجعل من الصعب التأكد من تفاصيل الاضطرابات.

ركزت الاحتجاجات في البداية على فرض الحجاب الإلزامي على النساء وخلعت حشود من الشابات حجابهن في احتجاجات ضخمة بالشوارع. وسرعان ما تحولت التظاهرات إلى دعوات للإطاحة بالدولة الدينية التي تحكم إيران منذ أكثر من أربعة عقود. وسعت قوات الأمن لسحق المعارضة، فقتلت 270 شخصا على الأقل واعتقلت نحو 14 ألف آخرين، وفقا لجماعات حقوقية.