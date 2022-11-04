إحياء ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية بطهران وسط استمرار الاحتجاجات

احتفلت إيران اليوم الجمعة بذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 فيما تواجه السلطة احتجاجات كبيرة بعد وفاة الشابة التي اعتقلتها شرطة الآداب.

وبث التلفزيون الإيراني بثًا مباشرًا لمختلف الاحتجاجات المضادة في جميع أنحاء البلاد، حيث لوح البعض في طهران بلافتات لطائرات مسيرة على شكل مثلث التي تستخدمها روسيا الآن لضرب أهداف في حربها على أوكرانيا. لكن في حين بدت الحشود في طهران كبيرة مع نساء يرتدين التشادور ويلوحن بعلم الجمهورية الإسلامية، بدت الاحتجاجات الأخرى في البلاد أصغر، بمشاركة بضع عشرات فقط.

انتقد الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي، في حديثه إلى المتجمعين أمام السفارة الأمريكية سابقا، المحتجين. وقال "كل من يتخذ أصغر خطوة في اتجاه انتهاك الأمن وأعمال الشغب، عليه أن يعلم أنه يسير في اتجاه أعداء الثورة الإسلامية... يعتقد الأمريكيون أن بإمكانهم تنفيذ الخطة التي نفذوها في بعض البلدان مثل سوريا وليبيا هنا. يا له من حلم كاذب! "

لوح متظاهرون أيضا بدمى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وكتب على لافتات وهتف الحشد: "الموت لأمريكا! الموت لإسرائيل!"

تمثل المظاهرات التي هزت إيران لأكثر من ستة أسابيع بعد وفاة مهسا أميني أحد أكبر التحديات التي تواجه حكام البلاد من رجال الدين منذ استيلائهم على السلطة عام 1979.

وقتل ما لا يقل عن 300 متظاهر واعتقل 14 ألفا منذ بدء الاضطرابات، وفق نشطاء جمعية حقوق الإنسان في إيران، التي تتابع قمع المتظاهرين.

لم تقدم حكومة إيران عددا إجماليا للقتلى، الى حد أن إحدى الصحف الحكومية زعمت أنه لم يقتل أحد على أيدي قوات الأمن على مدار 49 يوما من الاحتجاجات.

بحسب ما ورد قتل رجل دين شيعي بالرصاص يوم الخميس في سيستان وبلوشستان، وهي مقاطعة مضطربة طويلة تقطنها أغلبية سنية.

لطالما قام المتشددون داخل إيران بنقل موظفي الحكومة وغيرهم في حافلات مثل مظاهرات 4 نوفمبر/ تشرين ثان، والتي تشبه الكرنفال للطلاب وغيرهم ممن يشاركون في شارع طالقاني في وسط مدينة طهران.

لكن هذا العام، ظل من الواضح أن النظام الإيراني يأمل في تنشيط قاعدته المتشددة. وكُتب على بعض اللافتات عبارة "نحن مطيعون للقائد"، في إشارة إلى المرشد الأعلى البالغ من العمر 83 عامًا آية الله علي خامنئي، الذي له الكلمة الأخيرة في جميع شؤون الدولة في البلاد.

تضمنت المظاهرات التي استمرت لأسابيع صيحات تدعو إلى قتل خامنئي والإطاحة بالحكومة.

يمثل الاحتفال السنوي بالذكرى عندما تسلق الطلاب المتظاهرون السياج في السفارة في 4 نوفمبر/تشرين ثان 1979، احتجاجا على سماح الرئيس آنذاك جيمي كارتر للشاه محمد رضا بهلوي المريض بتلقي علاج السرطان في الولايات المتحدة.

سرعان ما استولى الطلاب على المجمع بأكمله. هرب عدد قليل من الموظفين واختبأوا في منزل السفير الكندي في إيران قبل أن يفروا من البلاد بمساعدة وكالة المخابرات المركزية، وهي قصة رُويت في فيلم "آرغو" لعام 2012.

أذهلت الأزمة التي استمرت 444 يومًا أمريكا، وتم عرض صور ليلية لرهائن معصوبي الأعين على شاشات التلفزيون في جميع أنحاء البلاد. أخيرًا، سمحت إيران لجميع الأسرى بالذهاب في اليوم الذي غادر فيه كارتر منصبه في يوم تنصيب رونالد ريغان في عام 1981.

انحسر هذا العداء بين إيران والولايات المتحدة وازداد حدة على مدى عقود منذ ذلك الحين. توصلت الولايات المتحدة والقوى العالمية إلى اتفاق نووي مع إيران في عام 2015 قلص برنامجها بشكل جذري مقابل رفع العقوبات الدولية. ومع ذلك، انسحب الرئيس آنذاك دونالد ترامب من جانب واحد من الاتفاق في عام 2018، مما أثار سنوات من التوترات منذ ذلك الحين.

في وقت متأخر من يوم أمس الخميس في كاليفورنيا في تجمع حاشد قبل انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة، أوقف الرئيس جو بايدن خطابه أيضًا لمخاطبة حشد حمل الهواتف المحمولة التي تعرض رسالة "حرروا إيران".

قال بايدن خلال حملة انتخابية للنائب الديمقراطي مايك ليفين "لا تقلقوا، سنحرر إيران". وأضاف: "سوف يحررون أنفسهم قريبًا".

وفي خطابه يوم الجمعة، أشار رئيسي إلى تعليقات بايدن وقال "ربما قال هذا بسبب قلة التركيز ... قال إننا نهدف إلى تحرير إيران. سيادة الرئيس! تم تحرير إيران قبل 43 عامًا، وهي مصممة على ألا تصبح أسيرة لك مرة أخرى. لن نصبح ابدا بقرة حلوب".

كان بايدن قد قال إنه يرغب في إعادة انضمام الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لكن المحادثات تعطلت.

منذ بدء الاحتجاجات في منتصف سبتمبر / أيلول، يبدو أن الموقف الأمريكي قد تشدد حيث قال المسؤولون إن استعادة الصفقة ليست أولوية وسط المظاهرات.

يوم الجمعة، لوح بعض المتظاهرين بلافتات عملاقة من الذرات كتذكير بأن إيران تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم إلى مستويات أقرب من أي وقت مضى إلى مستويات الأسلحة.

في وقت لاحق من الجمعة انطلقت احتجاجات في إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، الذي شهد أسابيع من الاضطرابات.

وزعمت مقاطع مسجلة مصورة على الإنترنت أنها لأشخاص يسيرون في الشوارع وبعضهم يرشق الحجارة، وسط دوي إطلاق نار في الخلفية، وتصاعد سحب الغاز المسيل للدموع. وبدت ملابس بعض المتظاهرين ملطخة بالدماء، بينما قال نشطاء إن بعضهم قتل.

ولا تعرف حتى الان أعداد الضحايا.

فيما ذكرت وكالة أنباء إرنا الإيرانية الرسمية في وقت لاحق أن محتجين أضرموا النار في نقطة للشرطة في مدينة خاش في سيستان وبلوشستان، وهاجموا مكتب الحاكم المحلي.