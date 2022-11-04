الجيش الكوري ينشر 80 مقاتلة بعد رصد تحرك 180 طائرة للجارة الشمالية

قال الجيش الكوري الجنوبي، الجمعة، إنه نشر حوالي 80 طائرة حربية بعد رصد تحرك 180 طائرة عسكرية كورية شمالية خلال ساعات الظهر، مؤكداً أنه يراقب هذه التحركات بتنسيق وثيق مع القوات الأمريكية.

وذكرت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، في بيان، إنها اتخذت إجراءات مضادة بعد رصد حوالي 180 مساراً لطائرات حربية كورية شمالية خلال الفترة من الساعة 11:00 قبل الظهر بالتوقيت المحلي (02:00 ت.غ) وحتى الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة (06:00 ت.غ).

وأضافت الهيئة أن الطائرات الشمالية حلقت على مختلف الأجواء في أراضي الجزء الشمالي من خط العمل التكتيكي ومياه الشرق والغرب من شبه الجزيرة الكورية، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" المحلية.

وأشار البيان، أنه ورداً على هذه التحركات، "نشرت القوات الجوية الكورية الجنوبية حوالي 80 طائرة حربية مميزة من ضمنها طائرات ستليز من طراز أف-35 أيه".

وأفاد بأن الجيش الجنوبي يراقب عن كثب تحركات نظيره الشمالي وتطورات الموقف بتنسيق وثيق مع القوات الأمريكية مع الاحتفاظ بحالة التأهب الصارم استعداداً لاستفزازات بيونغ يانغ الإضافية المحتملة.