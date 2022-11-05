إيران تعترف لأول مرة بإرسال "مسيرات" إلى روسيا

اعترفت إيران، السبت، للمرة الأولى بأنها زودت روسيا بطائرات مسيرة، مشيرة أن ذلك جرى قبل حرب موسكو على أوكرانيا.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اليوم في مؤتمر صحفي في طهران، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وقال أمير عبد اللهيان: "قدمنا عدداً محدوداً من الطائرات المسيرة لروسيا قبل شهور من حرب أوكرانيا".

وتتهم أوكرانيا روسيا باستخدام طائرات مسيرة إيرانية لضرب البنية التحتية للطاقة والأهداف المدنية في أوكرانيا، لا سيما في الهجمات التي تعرضت لها كييف الشهر الماضي.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيراني بعد شهور من الرسائل المربكة القادمة من إيران بشأن إرسال تلك الأسلحة، ونفي مسؤولين إيرانيين تسليح روسيا في حربها على أوكرانيا.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وصف سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد ايرواني، المزاعم بأنها "لا أساس لها على الإطلاق" وكرر موقف إيران الحيادي في الحرب.

فيما دعت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في مجلس الأمن، الأمين العام أنطونيو غوتيريش للتحقيق في استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية لمهاجمة المدنيين في أوكرانيا.

وأضاف أمير عبد اللهيان أن "إيران ليست على علم باستخدام طائراتها المسيرة في أوكرانيا، وأنها ما زالت ملتزمة بوقف الصراع".

وتابع: "إذا كان لدى أوكرانيا أي وثائق بحوزتها تفيد بأن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في أوكرانيا، فعليهم تزويدنا بها"، مضيفاً: "إذا ثبت لنا أن روسيا استخدمت طائرات مسيرة إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، فلن نكون غير مبالين بهذه القضية".

وكان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا قال، السبت الماضي، إنه تحدث مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وطالب إيران بالوقف الفوري لتدفق الأسلحة إلى روسيا التي تستخدم لقتل المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا.