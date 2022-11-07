إسرائيل.. بدأ الصراع على الحقائب الوزارية قُبيل تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة

قُبيل تكليف زعيم حزب الليكود الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدأ الصراع على الحقائب الوزارية.

ويرى المراقبون للشأن الإسرائيلي أنه ربما سيواجه نتنياهو صعوبات عديدة أثناء محاولة تلبية رغبات قادة حزبه، إلى جانب الأحزاب المتحالفة معه وعلى رأسها الصهيونية الدينية.

وضم معسكر نتنياهو "الليكود" و"يهودوت هتوراه" و"الصهيونية الدينية" و"شاس" اليمينية حصد 64 مقعدا من مقاعد الكنيست الـ 120 في الانتخابات التي جرت الثلاثاء.

واستعداداً لتكليفه نهاية هذا الأسبوع من قبل الرئيس إسحاق هرتصوغ، بدأ نتنياهو لقاءات مع قادة أحزاب المعسكر الداعم للحديث عن الحقائب الوزارية.

وأعلن مكتب الرئيس الأحد في بيان أن "هرتصوغ سيبدأ الأربعاء المقبل مشاورات مع الأحزاب الفائزة لتحديد هوية النائب الذي سيكلفه بتشكيل الحكومة".

وقالت هيئة البث الرسمية الإثنين، إن نتنياهو طلب من ممثلي الأحزاب المتوقع انضمامها إلى الائتلاف أن يتم التفرغ في المرحلة الأولى إلى المناصب الوزارية وتوزيعها، ثم بعد تشكيل الحكومة تناقش شؤون محورية بينها الإصلاحات في جهاز القضاء وقضايا الدين والدولة والسكن وغلاء المعيشة.

ولفتت إلى أن موشيه غافني من حزب "يهودوت هتوراه" الديني وبتسلئيل سموتريتش من حزب "الصهيونية الدينية" رفضا اقتراح نتنياهو مطالبين بمناقشة القضايا الجوهرية المحورية فوراً.

وأشارت إلى أن سموتريتش يطالب بأن يتولى منصب وزير المالية أو وزير الدفاع في إطار الائتلاف الحكومي.

وذكرت أن زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني، المتحالف مع "الصهيونية الدينية" إيتمار بن غفير يطالب لحزبه بحقيبتي التعليم والأمن الداخلي.

من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإثنين: "قبل أن يسمع مطالب الأحزاب اليمينية سيواجه نتنياهو أعضاء حزب الليكود الذين يتنافسون هم أنفسهم على الوزارات والمناصب العليا".

وأشارت في هذا الصدد إلى أن يسرائيل كاتس يطالب بإعادة إسناد حقيبة المالية له في الوقت الذي يطالب بذات الحقيبة نير بركات وإيلي كوهين.

وذكرت أن ياريف ليفين وأمير أوحانا ودافيد أمسالم يتنافسون على حقيبة العدل، وفي حين يطالب سموترتيش من "الصهيونية الدينية" بحقيبة الدفاع فإنه يتنافس عليها من حزب "الليكود" كلّ من يؤاف غالانت وآفي ديختر.

وأضافت أن مندوب إسرائيل الأسبق في الأمم المتحدة داني دانون يريد منصب رئيس الكنيست، لكن ياريف ليفين رئيس الكنيست السابق، قد يطالب بالعودة للموقع إذا لم يحصل على حقيبة العدل.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الأقطاب في "الليكود" أوفير أوكينس ودافيد بيتان ودافيد أمسالم يطالبون أيضا بحقائب وزارية، وإلى أن النائبة ميري ريغيف تطالب بحقيبة الخارجية.

وسيتعين على نتنياهو التعامل مع كل هذه المطالبات بعد تكليفه رسميا بتشكيل الحكومة.

والخميس، أعلنت لجنة الانتخابات الإسرائيلية في بيان أن الليكود بقيادة نتنياهو حصل على 32 مقعدا، في حين حصل حزب "يوجد مستقبل" بقيادة يائير لابيد على 24 مقعدا.

وبذلك، حصلت كتلة نتنياهو المكونة من الليكود وشاس ويهودت هتوراة والصهيونية الدينية على 64 مقعدا من أصل 120 المكونة للكنيست في حين حصلت كتلة الحكومة الحالية بقيادة لابيد على 51 مقعدا.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، من بينها قناة (12) الخاصة، فإنّ مهمة نتنياهو في تشكيل حكومة لن تكون سهلة.