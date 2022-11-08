إرهابي كرايستشيرش في نيوزيلندا يستأنف الحكم ضده بالسجن المؤبد

قدم المواطن الأسترالي مرتكب مجزرة كرايستشيرش عام 2019 التي أسفرت عن مقتل 51 مسلما طلب استئناف على الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وفق ما أفاد مسؤول قضائي في نيوزيلندا، أمس.

وهاجم الإرهابي المنتمي لجماعة تفوق العرق الأبيض وهو مدجج بترسانة من البنادق شبه الآلية مسجدين اثنين في 9 آذار/مارس 2019 خلال أداء مسلمين صلاة الجمعة، قبل أن يبدأ بإطلاق النار وبث عمليات القتل التي يقوم بها مباشرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وجميع ضحاياه الـ51 كانوا من المسلمين وبينهم أطفال ونساء وشيوخ.

وأقر تارانت بجريمته في 51 تهمة بالقتل و40 تهمة شروع في القتل، وحُكم عليه بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط، وهي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الحكم في نيوزيلندا.

وقالت ليز كينيدي المتحدثة باسم رئيس المحكمة العليا الثلاثاء "تم تقديم طلب استئناف ضد الإدانات والحكم الصادر".

والعام الماضي قال توني أليس محامي الإرهابي إن موكله كان يعتقد أن "أبسط طريقة للخروج هي الإقرار بالذنب"، وهو ما قد يشير إلى إقرار بالإكراه.

والثلاثاء صرّح أليس لوكالة فرانس برس أنه أقيل من مهمته ولم يعد بإمكانه التعليق على القضية.

وفي آب/أغسطس 2020، قال القاضي كاميرون ماندر إنه سينزل أقسى عقوبة ممكنة بتارانت بسبب أفعاله "غير الإنسانية".

وأضاف ماندر في ذلك الوقت "جرائمك شريرة للغاية، وحتى لو تم سجنك حتى وفاتك فلن يكفي هذا لاستنفاد متطلبات العقوبة والإدانة".

وبعد البث المباشر الذي قام به تارانت على مدار 17 دقيقة خلال تنفيذه عمليات القتل في المسجدين، أعلن فيسبوك أنه أزال 1,5 مليون مقطع فيديو صاعق جرى تداولها خلال ال24 ساعة الأولى عقب المجزرة.

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