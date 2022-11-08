الشرطة الباكستانية تفتح قضية في محاولة اغتيال عمران خان

أعلنت الشرطة الباكستانية، اليوم الثلاثاء، بأنها فتحت قضية في محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق عمران خان، خلال تواجده بين أنصاره في مسيرة نُظمت في إقليم البنجاب الأسبوع الماضي.

وتنفيذاً للأوامر الصادرة من المحكمة العليا في البلاد والتي قضت بتسجيل قضية في غضون 24 ساعة، سجلت الشرطة في البنجاب، تقريراً إعلامياً أولياً (FIR) بتهم القتل، ومحاولة القتل، والإرهاب بعد 96 ساعة من الهجوم.

وذكرت الشرطة في التقرير اسم "نافيد أحمد" باعتباره المشتبه به الرئيسي، حيث ألقي القبض عليه بعد فترة وجيزة من العملية، واعترف بضلوعه في الهجوم، في مقطع فيديو مصور.

ورفض حزب حركة الإنصاف الباكستانية (يمين وسط) الذي ينتمي إليه خان، التقرير الإعلامي الأولي الذي سجلته الشرطة ووصفه بأنه استهزاء بالعدالة، وأنهم لن يقبلوا القضية حتى تشمل جميع المشتبه بهم الذين يتهمهم عمران خان.

من جهته اتهم خان رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف، ووزير الداخلية رانا صنع الله، ومسؤول استخبارات كبير بتدبير خطة لاغتياله، وهو اتهام نفته الحكومة والجيش.

وقال زعيم حركة الإنصاف الوزير الفيدرالي السابق، شوكت محمود، في تغريدة عبر تويتر إن عدم تسجيل تقرير معلومات أولي بناء على طلب المشتكي هو تحريف كامل للقانون وغير مقبول، يجب أن تنتبه المحكمة العليا إلى هذه المهزلة".

وفي السياق قال فؤاد تشاودري، وهو قيادي في حزب خان، إن الأخير وجه لمحاميه بالطعن بالتقرير الإعلامي الأولي (FIR).

والأسبوع الماضي، نجا خان من محاولة اغتيال استهدفته أثناء وجوده بين أنصاره في مسيرة نظمها بإقليم البنجاب، تعرض خلالها لإصابات طفيفة، بينما قتل شخص وأصيب 6 آخرون بينهم عضو مجلس الشيوخ عن حزب "حركة إنصاف" فيصل جاويد.

وحث خان أنصاره على مواصلة الاحتجاجات حتى استقالة المسؤولين الذين اتهمهم بالتورط في الهجوم عليه بمنطقة وزير أباد بإقليم البنجاب الشرقي.

والخميس، اعترف المهاجم في مقطع مصور، أنه أراد قتل عمران خان بسبب "تضليله الجماهير"، مؤكدا أنه تصرف بشكل منفرد ومن تلقاء نفسه.