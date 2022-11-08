صدامات مع الشرطة على خلفية قيود الحجر الصحي المفروضة شمال شرقي الصين

اعتقلت الشرطة الصينية سبعة أشخاص بعد اشتباكات بين سكان مدينة ليني في مقاطعة شاندونغ والسلطات على خلفية قيود الحجر الصحي المفروضة بسبب فيروس كورونا.

وتأتي الاشتباكات في الوقت الذي سجلت فيه الصين 2230 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الثلاثاء في مدينة قوانغتشو الصناعية جنوبي البلاد.

وفي حين لا تزال أعداد الإصابات منخفضة نسبيا، تتبع الصين سياسة "صفر-كوفيد" الصارمة بلا هوادة، والمتمثلة في فرض الحجر الصحي وعمليات الإغلاق وإجراء اختبارات إجبارية يومية أو شبه يومية للسكان.

ذكر بيان صحفي صادر عن شرطة مدينة ليني في مقاطعة شاندونغ أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين انتهكوا "الحقوق القانونية للحماية الشخصية للمواطنين".

أدت إجراءات مكافحة الفيروس إلى ردود فعل عنيفة في جميع أنحاء البلاد، ما شكل تحديا نادرا لسلطة الحزب الشيوعي الحاكم.

ولم تتضح هوية الأشخاص الذين اعتقلوا في أعقاب الاشتباكات فيما انتشرت أنباء الاعتقالات على مواقع التواصل الاجتماعي صباح الثلاثاء، لكنها محيت من الجهات الرقابية في البلاد قبل الظهر.

جعل الزعيم الصيني شي جين بينغ سياسة "صفر كوفيد" سمة مميزة لإدارته، التي اكتسبت دفعة الشهر الماضي بعد منحه فترة رئاسية ثالثة مدتها خمس سنوات، وترقية الموالين إلى مناصب عليا بالحزب.