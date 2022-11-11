إحياء ليوم "الجمعة الدامي".. مظاهرات كبيرة تشهدها سيستان بلوشستان الإيرانية

تظاهر المئات في محافظة سيستان بلوشستان في إيران اليوم الجمعة في ذكرى مرور شهر على حملة أمنية أسفرت عن مقتل العشرات، وفق تسجيلات مصوّرة انتشرت على الإنترنت وتحققت وكالة فرانس برس من صحتها.

ففي 30 أيلول/سبتمبر في زاهدان، عاصمة سيستان بلوشستان على الحدود الجنوبية الشرقية لإيران مع باكستان، قتلت قوات الأمن الإيرانية أكثر من 90 شخصا عندما فتحت النار على المشاركين في تظاهرات خرجت بعد صلاة الجمعة وفق ما ذكرت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها أوسلو.

وجاءت بعد أسبوعين على اندلاع احتجاجات في أنحاء إيران بعد وفاة مهسا أميني (22 عاما) التي أوقفتها شرطة الأخلاق بتهمة خرق قواعد اللباس الصارمة المفروضة على النساء في الجمهورية الإسلامية.

وبينما انطلقت التظاهرات في البداية بسبب الغضب السائد حيال قواعد اللباس المطبقة على النساء، تحوّلت لاحقا إلى حراك أوسع ضد النظام الديني الممثل بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وهتف رجال خرجوا من مساجد في زاهدان بعد صلاة الجمعة "الموت لخامنئي"، بحسب تسجيل مصوّر نشرته منظمة حقوق الإنسان في إيران.

وتفيد المجموعة الحقوقية في النرويج بأن 304 أشخاص على الأقل قتلوا في أنحاء إيران منذ اندلعت الاحتجاجات على وفاة أميني في 16 أيلول/سبتمبر.

وتؤكد المنظمة أن حوالى ثلث هؤلاء قتلوا في سيستان بلوشستان، بينهم 92 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في 30 أيلول/سبتمبر الذي أطلق عليه ناشطون "الجمعة الدامي".

وتأتي التظاهرات الأخيرة بعد أسبوع من مقتل أكثر من عشرة أشخاص في حملة أمنية نفّذتها قوى الأمن في خاش، وهي مدينة أخرى في سيستان بلوشستان.

وأظهر تسجيل مصوّر نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وتحققت فرانس برس من صحته خروج تظاهرات مجددا في خاش اليوم الجمعة إذ شوهد عشرات عناصر شرطة مكافحة الشغب يتحرّكون باتّجاه احتجاجات في إيران شهر، وهي مدينة أخرى في سيستان بلوشستان.

وشوهدت قوات الأمن لاحقا تطلق الغاز المسيل للدموع على المحتجين في أحد شوارع إيران شهر، بحسب تسجيل مصوّر نشرته قناة "1500 تصوير" على الإنترنت.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن 18 متظاهرا ومارا ومصليا على الأقل، بينهم طفلان، قتلوا في الحملة الأمنية على الاحتجاجات "السلمية إلى حد كبير" التي خرجت في خاش في 4 تشرين الثاني/نوفمبر.

في الأثناء، دعا خبراء لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة السلطات الإيرانية إلى وقف توجيه اتهامات تصل عقوبتها للإعدام بحق أشخاص شاركوا في الاحتجاجات.

وقال أكثر من عشرة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة في بيان "نحضّ السلطات الإيرانية على وقف استخدام عقوبة الإعدام أداة لسحق الاحتجاجات ونشدد على مطالبتنا بالإفراج فورا عن جميع المتظاهرين الذين حُرموا من حريتهم بشكل تعسفي".