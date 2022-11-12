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بوتين ونظيره الإيراني يتفقان على تعزيز التعاون بين موسكو وطهران

وكالة الأناضول للأنباء
موسكو
نشر في 12.11.2022 23:58
آخر تحديث في 13.11.2022 00:01
التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوزبكستان في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي 2022 AFP التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي على هامش قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في أوزبكستان في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي 2022 (AFP)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات.

وأوضح الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان، أن بوتين ونظيره الإيراني بحثا في اتصال هاتفي قضايا التعاون المتبادل في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، ودعيا إلى تكثيف الاتصالات بين البلدين، بحسب موقع روسيا اليوم.

وجاء في البيان أن الرئيسين ناقشا خلال الاتصال بعض القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية، بما في ذلك قطاع النقل والخدمات اللوجستية".

وأشار البيان إلى أن الرئيسين اتفقا على تكثيف الاتصالات بين الإدارات الروسية والإيرانية.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي قد التقيا،في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، على هامش قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" في أوزبكستان، وأفاد بوتين بأن العمل على معاهدة روسية-إيرانية جديدة حول العلاقات الاستراتيجية استُكمل تقريبا.

من جانبه، أبلغ الرئيس الإيراني بوتين أن التعاون يجعل الدول الخاضعة لعقوبات اقتصادية أميركية "أقوى".

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