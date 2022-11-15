انطلاق أعمال قمة العشرين في جزيرة بالي بإندونيسيا

انطلقت في جزيرة بالي الإندونيسية أعمال قمة مجموعة العشرين صباح اليوم الثلاثاء بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتستمر ليومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وفي كلمة الافتتاح، رحب الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بقادة الدول المشاركة، مشيراً أن القمة ستغطي العديد من القضايا التي تهم العالم، حسبما ذكرت وكالة "أنتارا" المحلية.

وشدد ويدودو على أن العالم بأسره يراقب قمة مجموعة العشرين ولذا "يجب عقد القمة بنجاح".

وأضاف: "لا يمكن تحقيق النجاح إلا إذا التزمنا جميعاً دون استثناء بالعمل الجاد لتنحية الخلافات جانباً وتقديم شيء ملموس يعود بالنفع على العالم".

وتركز أجندة القمة بشكل أساسي على أهم ثلاث قضايا تتعلق بهندسة الصحة العالمية والتحول الرقمي والانتقال نحو الطاقة المستدامة، وفق الوكالة.

و"مجموعة العشرين" هو منتدى تأسس سنة 1999 لمواجهة الأزمات المالية، ويمثل ثلثي حجم التجارة في العالم.

وتضم المجموعة: الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من أمريكا الشمالية، والصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية والسعودية من قارة آسيا، وجنوب إفريقيا من إفريقيا، والأرجنتين والبرازيل من أمريكا الجنوبية، كما تضمّ بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والاتحاد الأوروبي من أوروبا، إضافة إلى روسيا وتركيا وأستراليا.