إحباط محاولة إيرانية لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي بجورجيا

كشفت هيئة البث العبرية، الثلاثاء، أن أجهزة الأمن الجورجية أحبطت مخططا إيرانيا لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي.

وذكرت هيئة البث، أن جورجيا أعلنت أن أجهزة الأمن المحلية أحبطت مخطط اغتيال لرجل أعمال إسرائيلي بواسطة خلية يقودها مواطن إيراني.

وأضافت: "تألفت الخلية من مواطن باكستاني ومواطنين مزدوجي الجنسية، إيراني وجورجي".

وتابعت: "كجزء من الاعتقالات، صادرت الشرطة الجورجية ذخيرة وأسلحة، بالإضافة إلى هواتف".

وأشارت إلى أنه "تابعت الخلية رجل الأعمال وتسلمت أموالا وتعليمات من مواطن إيراني مقيم في الخارج".

وزادت هيئة البث: "جاء في إعلان السلطات الجورجية أنه من أجل إخفاء آثارهم، لم يلتق أعضاء الخلية وجها لوجه، لكنهم تمكنوا من نقل الأسلحة بينهم عن طريق إخفائها في مخابئ".

وأوضحت أن "القاتل وصل إلى جورجيا عبر دولة ثالثة (لم تسمها)".

وأضافت أن الخلية خططت لاغتيال رجل أعمال إسرائيلي يدعى "إيتسيك موشيه".

وكان "موشيه" مسؤولا عن تعزيز العلاقات بين إسرائيل وجورجيا ودول أخرى، بحسب المصدر ذاته.

من جانبها، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية إن "موشيه" (62 عاما) هو رئيس "البيت اليهودي"، وهي منظمة دعائية تعمل لصالح إسرائيل في دول أوروبا الشرقية.

وفي السابق عمل "موشيه" مبعوثا للوكالة اليهودية (غير حكومية تحظى بدعم إسرائيل) في خمس من دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وأضافت الصحيفة: "رغم أنه لم يعد يشغل منصبا رسميا نيابة عن إسرائيل، إلا أنه يعمل في الواقع كمبعوث دعائي للدولة، ومن المحتمل أن تكون هذه الحقيقة قد جعلته هدفا مفضلا للإيرانيين".

وحتى الساعة (21:00) لم يصدر تعليق من السلطات الإسرائيلية على هذه المعلومات، كما لم تعلق طهران على ذلك.